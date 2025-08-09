Sülh sazişinin imzalanmasını gözləyirik - Hakan Fidan

Sülh sazişinin imzalanmasını gözləyirik -
15:48 9 Avqust 2025
35 Siyasət
Mətbuat
A- A+

Azərbaycan torpaqları - Qarabağ bölgəsi təxminən 30 il Ermənistan işğalı altında qaldı.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə xarici işlər naziri Hakan Fidan Qahirədə misirli həmkarı ilə mətbuat konfransında deyib.

    Nazir bildirib ki, Azərbaycan qəhrəmancasına mübarizə ilə torpaqlarını işğaldan azad edib:

    “Əlbəttə torpaqların işğaldan azad edilməsi bölgədəki dondurulmuş münaqişənin davamlı sülh müqaviləsi ilə sona çatmasını şərtləndirirdi. Tərəflər arasında uzun müddətdir müzakirələr gedirdi. Dünən Vaşinqtonda sülh sazişi paraflandı, sülh sazişinin imzalanmasını gözləyirik”.

    Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
    0552252950 (Whatsapp)
    metbuat.az

    BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

    ATƏT-dən Vaşinqton görüşü ilə bağlı ilk açıqlama -

    ATƏT-dən Vaşinqton görüşü ilə bağlı ilk açıqlama - "Hazırıq"

    09 Avqust 2025 15:39
    Prezident mediaya müsahibə verdi -

    Prezident mediaya müsahibə verdi - Tam mətn

    09 Avqust 2025 13:50
    Prezident sinqapurlu həmkarını təbrik etdi

    Prezident sinqapurlu həmkarını təbrik etdi

    09 Avqust 2025 11:57
    Paşinyan İlham Əliyevlə foto çəkdirdi -

    Paşinyan İlham Əliyevlə foto çəkdirdi - VİDEO

    09 Avqust 2025 11:13
    XİN Vaşinqton görüşünün detallarını açıqladı

    XİN Vaşinqton görüşünün detallarını açıqladı

    09 Avqust 2025 10:09
    Hakan Fidan Ceyhun Bayramovu təbrik etdi

    Hakan Fidan Ceyhun Bayramovu təbrik etdi

    09 Avqust 2025 09:26
    Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
    Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
    Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
    Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
    Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
    Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
    Media Savadlılığı

    Top xəbərlər

    Son xəbərlər »

    Sülh sazişinin imzalanmasını gözləyirik -

    09 Avqust 2025 15:48

    ATƏT-dən Vaşinqton görüşü ilə bağlı ilk açıqlama -

    09 Avqust 2025 15:39

    Rusiyanın 6 aeroportunda uçuşlar dayandırıldı

    09 Avqust 2025 14:55

    Evdən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanıldı

    09 Avqust 2025 14:38

    Moldova Prezidenti Azərbaycan və Ermənistanı təbrik etdi

    09 Avqust 2025 14:28

    Rusiya Xalq artisti vəfat etdi

    09 Avqust 2025 14:13

    Prezident mediaya müsahibə verdi -

    09 Avqust 2025 13:50

    Azərbaycan Premyer Liqası:

    09 Avqust 2025 13:30

    İlham Əliyevin illərdən bəri apardığı uzaqgörən siyasət Vaşinqtonda şərəflə yekunlaşdı

    09 Avqust 2025 13:13

    Avqustun 10-da havanın temperaturu dəyişəcək

    09 Avqust 2025 13:09