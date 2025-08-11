Türkiyənin bu bölgələrində güclü zəlzələ gözlənilir

Türkiyənin bu bölgələrində güclü zəlzələ gözlənilir
15:27 11 Avqust 2025
158 Dünya
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Yapon mütəxəssis Yoshinori Morivaki Balıkəsirin Sındırgı rayonunda baş verən 6,1 bal gücündə zəlzələni qiymətləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Mərmərə və Egey bölgələri üçün potensial seysmik risklərə diqqət çəkib.

Morivaki Egey bölgəsində 6,5 bal gücündə zəlzələ başvermə ehtimalının olduğunu bildirib. O, xüsusilə İzmir, Ayvalık və Muğla şəhərlərində bu təhlükənin mövcud olduğunu vurğulayıb:

"İzmir, Ayvalık və Muğlada 6 və ya 6,5 bal gücündə zəlzələ ola bilər", – deyə mütəxəssis xəbərdarlıq edib.

Xatırladaq ki, ötən gün Balıkəsirin Sındırgı rayonunda baş verən 6,1 bal gücündə zəlzələ İstanbul və Mərmərə bölgəsində də hiss olunub. Hadisə nəticəsində 1 nəfər həyatını itirib, 29 nəfər isə yaralanıb.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Türkiyədə meşə yanğınları tüğyan edir

Türkiyədə meşə yanğınları tüğyan edir

11 Avqust 2025 16:37
Ermənistanda hərbçi öldü

Ermənistanda hərbçi öldü

11 Avqust 2025 16:21
Paşinyan Putini Vaşinqton görüşü barədə məlumatlandırdı

Paşinyan Putini Vaşinqton görüşü barədə məlumatlandırdı

11 Avqust 2025 14:54
Rusiyadan 33 azərbaycanlı deportasiya edildi

Rusiyadan 33 azərbaycanlı deportasiya edildi

11 Avqust 2025 14:52
İran Ermənistana xəbərdarlıq etdi

İran Ermənistana xəbərdarlıq etdi

11 Avqust 2025 13:13
Ankarada da zəlzələ oldu

Ankarada da zəlzələ oldu

11 Avqust 2025 10:26
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Rusiya Azərbaycana qadağa qoysa, özü itirəcək -

11 Avqust 2025 16:58

Makron və Paşinyan arasında telefon danışığı oldu

11 Avqust 2025 16:55

Türkiyədə meşə yanğınları tüğyan edir

11 Avqust 2025 16:37

Azərbaycanda plastik əməliyyatların sayı kəskin artıb

11 Avqust 2025 16:34

Bu marketdə saxta araqlar satılırmış

11 Avqust 2025 16:28

Pasiyentlərə epikriz məlumatlarının verilməsi elektronlaşdırıldı

11 Avqust 2025 16:16

Aygül Abdullayevaya vəzifə verildi -

11 Avqust 2025 15:52

Qarabağda yanğın -

11 Avqust 2025 15:51

Saat 16:30-dək işıq olmayacaq -

11 Avqust 2025 15:48

Lisey və gimnaziyalara imtahanda bəzi şagirdlərin sualları əldə etməsi məsələsi araşdırılır

11 Avqust 2025 15:34