Dövlət Dəniz və Liman Agentliyində “Açıq qapı” günü keçiriləcək

Dövlət Dəniz və Liman Agentliyində “Açıq qapı” günü keçiriləcək
17:42 11 Avqust 2025
145 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Dövlət Dəniz və Liman Agentliyində dənizçilərin hazırlanması və sertifikatlaşması, bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi, o cümlədən təlim-tədris fəaliyyətinin tənzimlənməsi üzrə son dövrlərdə həyata keçirilən islahatlar barədə dənizçilərin maarifləndirilməsi, onların sual və təkliflərinin yerində dinlənilərək operativ şəkildə cavablandırılması məqsədilə avqustun 20-si saat 10:00-da Agentliyin inzibati binasında “Açıq qapı” günü keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Açıq qapı” günündə iştirak etmək istəyən dənizçilər müvafiq məlumatları (ad, soyad və əlaqə nömrəsi) [email protected] e-poçt ünvanına göndərərək qeydiyyatdan keçə bilərlər.

Qeyd edək ki, Agentlik tərəfindən xidmətlərin göstərilməsində vətəndaş məmnunluğunun təmini məqsədilə “Açıq qapı” günləri mütəmadi olaraq təşkil edilir.

Bu barədə Agentliyin rəsmi veb-saytında (ddla.gov.az) və sosial şəbəkə hesablarında məlumat verilir.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Adilə Paşayevanın hakim fəaliyyətinə xitam verildi

Adilə Paşayevanın hakim fəaliyyətinə xitam verildi

11 Avqust 2025 18:30
Azərbaycanda çikungunya virusunun yayılma riski var?

Azərbaycanda çikungunya virusunun yayılma riski var?

11 Avqust 2025 18:20
Hava bu tarixədək qeyri-sabit keçəcək

Hava bu tarixədək qeyri-sabit keçəcək

11 Avqust 2025 17:52
Azərbaycanda daha üç faydalı qazıntı yatağı istifadəyə verildi

Azərbaycanda daha üç faydalı qazıntı yatağı istifadəyə verildi

11 Avqust 2025 17:21
Azərbaycanda plastik əməliyyatların sayı kəskin artıb

Azərbaycanda plastik əməliyyatların sayı kəskin artıb

11 Avqust 2025 16:34
Bu marketdə saxta araqlar satılırmış

Bu marketdə saxta araqlar satılırmış

11 Avqust 2025 16:28
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

​Avqustun 12 və 13-nün havası ilə bağlı

11 Avqust 2025 19:20

“Mançester Siti” onu almaq istəyir -

11 Avqust 2025 19:11

Adilə Paşayevanın hakim fəaliyyətinə xitam verildi

11 Avqust 2025 18:30

Azərbaycanda çikungunya virusunun yayılma riski var?

11 Avqust 2025 18:20

Ən çox tələbat olan ixtisaslar hansılardır? -

11 Avqust 2025 18:09

Gürcüstan Prezidenti sabah Türkiyəyə səfər edəcək

11 Avqust 2025 17:55

Hava bu tarixədək qeyri-sabit keçəcək

11 Avqust 2025 17:52

Dövlət Dəniz və Liman Agentliyində “Açıq qapı” günü keçiriləcək

11 Avqust 2025 17:42

XİN paraflanmış sülh sazişinin mətnini açıqladı -

11 Avqust 2025 17:25

Azərbaycanda daha üç faydalı qazıntı yatağı istifadəyə verildi

11 Avqust 2025 17:21