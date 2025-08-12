Qarpız tumları appendisiti partlada bilər?

Qarpız tumları appendisiti partlada bilər?
04:02 12 Avqust 2025
189 Sağlamlıq
Metbuat.az
A- A+

Qarpızı xüsusən uşaqlar birbaşa tumları ilə yeyir. Nənələrimiz isə bizi qorxudurdu ki, qarpızı tumları ilə yesək appendisitimiz dolar və partlayar.

Metbuat.az medicina.az-a istiandən xəbər verir ki, uşaq qastroenteroloqu Olga Alekseevna Lukanova bu problemə tibbin nə dediyini açıqlayıb.

“Qarpız toxumları olduqca kiçikdir və hətta çox miqdarda olsa da, bir uşağın və xüsusən də böyüklərin mədə-bağırsaq traktına təhlükəli deyil. Onlar kifayət qədər sərt qabığa görə həzm olunmur, lakin hamar olduqları üçün selikli qişaya zərər vermirlər.

Appendiksin, yəni qarpız toxumlarının udulması səbəbindən kor bağırsağın çıxıntısının iltihabı ehtimalı azdır.

Ancaq başqa bir təhlükə var - toxumdan boğulmaq asandır. Və biz təkcə yeməkdən daha çox boğulan uşaqlardan danışmırıq, böyüklər də risk altındadır. Ancaq körpələr, əlbəttə ki, risk altındadır. Problemlərin qarşısını almaq üçün uşaqlara yalnız şirəli hissəni verin, oradan toxumları götürün.

Sözün qısası, qarpızları toxumları ilə yeyə bilərsiniz, bu zərərli deyil, ancaq uşaqlara olmaz”.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Son zamanlar müşahidə olunan virus “pnevmaniya” yaradır -

Son zamanlar müşahidə olunan virus “pnevmaniya” yaradır -XƏBƏRDARLIQ

10 Avqust 2025 23:07
Oturaq işdə olmanın ziyanları

Oturaq işdə olmanın ziyanları

10 Avqust 2025 06:00
Tünd çayın bu zərərləri var imiş

Tünd çayın bu zərərləri var imiş

08 Avqust 2025 15:15
Meteohəssas insanların nəzərinə

Meteohəssas insanların nəzərinə

08 Avqust 2025 15:07
Bu oyuncaqlar uşaqlar üçün təhlükəlidir

Bu oyuncaqlar uşaqlar üçün təhlükəlidir

07 Avqust 2025 16:24
Orqanizmdə möcüzələr yarada bilən giləmeyvə -

Orqanizmdə möcüzələr yarada bilən giləmeyvə - Tez-tez yeyin

07 Avqust 2025 03:19
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Qarpız tumları appendisiti partlada bilər?

12 Avqust 2025 04:02

"Sumqayıt" yeni transferini elan etdi -

12 Avqust 2025 00:37

Çin avtomobilini üç dəfə ildırım vurdu -

11 Avqust 2025 23:53

Qəzada ölən müəllim və körpəsi imiş -

11 Avqust 2025 23:46

Avqustda 3 bürcün arzuları reallaşacaq

11 Avqust 2025 23:44

“Qəbələ” onu heyətinə qatdı -

11 Avqust 2025 23:41

"Traktor" İran Superkubokunun qalibi oldu

11 Avqust 2025 23:36

Universitetlərdə hansı yeni ixtisaslar üzrə qəbul aparılacaq? -

11 Avqust 2025 23:01

Zeynəb Xanlarova aylar sonra göründü -

11 Avqust 2025 22:39

Ərdoğan Azərbaycanla bağlı məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasını alqışladı

11 Avqust 2025 22:23