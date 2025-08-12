Qarpız tumları appendisiti partlada bilər?

Qarpızı xüsusən uşaqlar birbaşa tumları ilə yeyir. Nənələrimiz isə bizi qorxudurdu ki, qarpızı tumları ilə yesək appendisitimiz dolar və partlayar.
Metbuat.az medicina.az-a istiandən xəbər verir ki, uşaq qastroenteroloqu Olga Alekseevna Lukanova bu problemə tibbin nə dediyini açıqlayıb.
“Qarpız toxumları olduqca kiçikdir və hətta çox miqdarda olsa da, bir uşağın və xüsusən də böyüklərin mədə-bağırsaq traktına təhlükəli deyil. Onlar kifayət qədər sərt qabığa görə həzm olunmur, lakin hamar olduqları üçün selikli qişaya zərər vermirlər.
Appendiksin, yəni qarpız toxumlarının udulması səbəbindən kor bağırsağın çıxıntısının iltihabı ehtimalı azdır.
Ancaq başqa bir təhlükə var - toxumdan boğulmaq asandır. Və biz təkcə yeməkdən daha çox boğulan uşaqlardan danışmırıq, böyüklər də risk altındadır. Ancaq körpələr, əlbəttə ki, risk altındadır. Problemlərin qarşısını almaq üçün uşaqlara yalnız şirəli hissəni verin, oradan toxumları götürün.
Sözün qısası, qarpızları toxumları ilə yeyə bilərsiniz, bu zərərli deyil, ancaq uşaqlara olmaz”.