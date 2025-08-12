Peşə təhsil müəssisələrinə işə qəbul imtahanı keçirilir

Hazırda 2025-2026-cı tədris ili üçün peşə təhsili müəssisələrinə ixtisas fənn müəllimlərinin və istehsalat təlimi ustalarının işə qəbulu müsabiqəsinin imtahan mərhələsi keçirilir.
Bu barədə Metbuat.az-a Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.
Qeyd edilib ki, onlayn formada portal.edu.az elektron müraciət portalı vasitəsi ilə qeydiyyatdan keçən 4751 namizəddən 2434 nəfəri müsabiqənin imtahan mərhələsində iştirak etmək hüququ qazanıb.
İmtahanda iştirak edən 1922 namizəd vakant yerlər uğrunda mübarizə aparır.