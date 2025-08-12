Bilgəhdə dənizdə batan şəxsin meyiti tapıldı

Bilgəhdə dənizdə batan şəxsin meyiti tapıldı
11:55 12 Avqust 2025
Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
Avqustun 10-u Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bilgəh qəsəbəsində dənizdə nəzarətsiz ərazidə 1 nəfərin batması barədə məlumat daxil olub və dərhal FHN-in Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidmətinin dalğıc-axtarış qrupları tərəfindən axtarışlara başlanılıb.

Nazirlikdən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, dalğıc-xilasedicilər tərəfindən vətəndaş - 2006-cı il təvəllüdlü Tapdıqov Cavid İlqar oğlunun meyiti suda tapılıb çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

