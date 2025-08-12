Paşinyan Avropa Şurasının prezidenti ilə danışdı

Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla Avropa Şurasının prezidenti Antonio Kosta arasında telefon danışığı olub.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan hökuməti məlumat yayıb.
Söhbət zamanı Paşinyan həmsöhbətinə avqustun 8-də Vaşinqtonda aparılmış danışıqların nəticələrini, o cümlədən “Ermənistan və Azərbaycan arasında sülhün və dövlətlərarası münasibətlərin qurulması haqqında sazişin” paraflanmasını, ATƏT-in Minsk Qrupunun regional kommunikasiya mexanizmləri çərçivəsində regional kommunikasiya mexanizmləri çərçivəsində birgə müraciəti və digər məsələləri müzakirə edib.