Çin dəniz iqtisadiyyatının inkişaf prioritetlərini açıqladı
23:28 13 Avqust 2025
Çinli rəsmilər ölkənin 2026–2030-cu illəri əhatə edəcək 15-ci Beşillik Planı çərçivəsində dəniz iqtisadiyyatının inkişafı üçün əsas prioritetləri açıqlayıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Milli İnkişaf və İslahat Komissiyasının rəsmisi Ma Veyçen məlumat verib. O bildirib ki, dəniz texnologiyalarında irəliləyişlərin əldə olunması və mühüm elmi-texniki nailiyyətlərin təmin edilməsi sahənin inkişafı üçün əsas şərtlərdən biridir. Ma Veyçen sahil zonalarının, yaxın dəniz sularının və dərin dəniz ərazilərinin kompleks planlaşdırılmasının gücləndirilməli olduğunu, həmçinin ənənəvi dəniz sənayesinin transformasiyasının sürətləndirilməsinin vacib olduğunu vurğulayıb.

Təbii Resurslar Nazirliyinin rəsmisi Qu Vu isə dəniz enerjisindən istifadənin təşviqi, duzlu suyun duzsuzlaşdırılması, eləcə də dəniz mənşəli dərman və bioloji məhsulların inkişafının vacibliyini qeyd edib. O, beynəlxalq əməkdaşlığın əhəmiyyətini də önə çəkərək okeanın qorunması və inkişafı istiqamətində beynəlxalq ictimaiyyətlə birgə səylərin artırılmasının vacibliyini vurğulayıb.

