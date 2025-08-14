Bu insanlar xərçəngə daha az tutulur

04:03 14 Avqust 2025
92 Sağlamlıq
Həddindən artıq çəki, piylənmə xroniki xəstəliklər və metabolik pozğunluqlarla əlaqələndirilir, bu da yaş artdıqca onkologiyanın inkişafına kömək edə bilər.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, onkoloq Ruslan Basanov hansı tip insanların xərçəng olma riskinin az olduğunu deyib.

İncə, arıq insanların xərçəngə tutulma ehtimalı azdır, ona görə də arıq olmağı onkologiyanın qarşısını almağın yollarından biri adlandırmaq olar.

Onun sözlərinə görə, artıq çəki çox vaxt xroniki xəstəliklər və metabolik pozğunluqlarla əlaqələndirilir ki, bu da xərçəngin inkişafına səbəb ola bilər.

O, piylənmənin estrogen və insulin kimi hormonların səviyyəsinə təsir etdiyini, onların yüksək səviyyələrinin döş xərçəngi, endometrium xərçəngi və digər şişlər riski ilə əlaqəli olduğunu izah etdi.

İncə insanlar, fiziki cəhətdən aktivdirlər, bu da maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırır və immunitet sistemini gücləndirir və meyvə, tərəvəz və bütün taxıllarla zəngin olan daha sağlam pəhrizə riayət edir.

Basanov əlavə edib ki, piylənmə II tip diabet kimi metabolik xəstəliklərin riskinin artması ilə əlaqələndirilir ki, bu da xərçəng riskini artıra bilər.

Ekspert vurğulayıb ki, sağlamlıq genetik, həyat tərzi və ətraf mühiti özündə birləşdirən mürəkkəb prosesdir.

Artıq çəkinin olmaması riskin azaldılmasının yalnız bir komponentidir, lakin yeganə müəyyənedici amil deyil, çünki normal çəkisi olan insanlar xəstəlik ehtimalını artıran pis vərdişlərə sahib ola bilərlər.

