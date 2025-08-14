Kolleclərə qəbul olanların qeydiyyatı başlayır

Kolleclərə qəbul olanların qeydiyyatı başlayır
09:44 14 Avqust 2025
124 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Avqustun 14-ü saat 11:00-dan ümumi orta təhsil bazasından orta ixtisas təhsili müəssisələrinə (kolleclər) qəbul olanlar üçün qeydiyyat prosesinə başlanacaq.

Elm və Təhsil Nazirliyindən Metbuat.az-a bildirilib ki, qəbul olan şəxslər https://portal.edu.az/ platformasında “Ali və orta ixtisas təhsili pilləsinə təhsilalanın qeydiyyatı” xidmətini seçməklə müraciət edə bilərlər.

Açılan səhifədə müvafiq qəbul xətti üzrə şəxsi və qəbul məlumatlarının təsdiq edilməsi, həmçinin tələb olunan sənədlərin əlavə edilməsi mümkündür.

Elektron sistem üzrə qeydiyyat 22 avqust saat 18:00-da başa çatacaq.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

“Kənddən Şəhərə” yarmarkası təşkil olunacaq

“Kənddən Şəhərə” yarmarkası təşkil olunacaq

14 Avqust 2025 09:49
Rasim İbrahimov vəfat etdi -

Rasim İbrahimov vəfat etdi -FOTO

14 Avqust 2025 09:29
Saat 10:00-da qaz kəsiləcək -

Saat 10:00-da qaz kəsiləcək - Bu ərazilərdə

14 Avqust 2025 09:06
Avqustun 14-də bu ərazilərdə qaz olmayacaq

Avqustun 14-də bu ərazilərdə qaz olmayacaq

13 Avqust 2025 22:47
İki vəkilə xəbərdarlıq edildi, birinin fəaliyyəti dayandırıldı

İki vəkilə xəbərdarlıq edildi, birinin fəaliyyəti dayandırıldı

13 Avqust 2025 21:52
Azərbaycanda erkən doğuşlarla bağlı son statistika

Azərbaycanda erkən doğuşlarla bağlı son statistika

13 Avqust 2025 17:55
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

"Sabah" "Levski" ilə cavab oyununa çıxır

14 Avqust 2025 10:30

Bu rayonda əməliyyat keçirildi -

14 Avqust 2025 10:15

52 yaşlı qadın faciəvi şəkildə öldü

14 Avqust 2025 10:01

“Kənddən Şəhərə” yarmarkası təşkil olunacaq

14 Avqust 2025 09:49

Kolleclərə qəbul olanların qeydiyyatı başlayır

14 Avqust 2025 09:44

Rasim İbrahimov vəfat etdi -

14 Avqust 2025 09:29

Bu valyuta kəskin ucuzlaşdı

14 Avqust 2025 09:22

Azərbaycan nefti ucuzlaşdı

14 Avqust 2025 09:13

Saat 10:00-da qaz kəsiləcək -

14 Avqust 2025 09:06

19 yaşlı futbolçu “Sumqayıt”dan "Şamaxı"ya keçdi

14 Avqust 2025 07:01