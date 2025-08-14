“Kənddən Şəhərə” yarmarkası təşkil olunacaq

“Kənddən Şəhərə” yarmarkası təşkil olunacaq
09:49 14 Avqust 2025
95 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Avqustun 16-ı və 17-də Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən “Aqrar Tədarük və Təchizat” ASC-nin təşkilatçılığı ilə paytaxtda növbəti “Kənddən Şəhərə” yarmarkası keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, ənənəvi olaraq təşkil olunan bu yarmarka həm yerli fermerlərin satış imkanlarının genişləndirilməsini, həm də şəhər sakinlərinin sağlam və təbii məhsullarla təmin olunmasını hədəfləyir.

Tədbirdə ölkənin müxtəlif bölgələrindən təxminən 20 rayondan 30-a yaxın fermer iştirak edəcək. Fermerlər 90-a yaxın çeşiddə kənd təsərrüfatı və qida məhsulunu şəhər sakinlərinə birbaşa təqdim edəcəklər.

Məhsulların təhlükəsizliyinə və keyfiyyətinə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi nəzarət edəcək. Hər hansı sualı olan alıcılar isə ərazidə fəaliyyət göstərəcək Səyyar Qida Laboratoriyasına yaxınlaşaraq məhsulları yerindəcə analiz etdirə biləcəklər.

Yarmarka saat 09:00-dan 19:00-dək, iki gün ərzində Nərimanov rayonu, Fətəli xan Xoyski küçəsi 5 ünvanında (“Gənclik” metro stansiyasının yaxınlığı) fəaliyyət göstərəcək.

Qeyd edək ki, iştirak edən fermerlərə piştaxtalar, tərəzilər və digər vacib avadanlıqlar ödənişsiz şəkildə təqdim olunur.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Kolleclərə qəbul olanların qeydiyyatı başlayır

Kolleclərə qəbul olanların qeydiyyatı başlayır

14 Avqust 2025 09:44
Rasim İbrahimov vəfat etdi -

Rasim İbrahimov vəfat etdi -FOTO

14 Avqust 2025 09:29
Saat 10:00-da qaz kəsiləcək -

Saat 10:00-da qaz kəsiləcək - Bu ərazilərdə

14 Avqust 2025 09:06
Avqustun 14-də bu ərazilərdə qaz olmayacaq

Avqustun 14-də bu ərazilərdə qaz olmayacaq

13 Avqust 2025 22:47
İki vəkilə xəbərdarlıq edildi, birinin fəaliyyəti dayandırıldı

İki vəkilə xəbərdarlıq edildi, birinin fəaliyyəti dayandırıldı

13 Avqust 2025 21:52
Azərbaycanda erkən doğuşlarla bağlı son statistika

Azərbaycanda erkən doğuşlarla bağlı son statistika

13 Avqust 2025 17:55
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

"Sabah" "Levski" ilə cavab oyununa çıxır

14 Avqust 2025 10:30

Bu rayonda əməliyyat keçirildi -

14 Avqust 2025 10:15

52 yaşlı qadın faciəvi şəkildə öldü

14 Avqust 2025 10:01

“Kənddən Şəhərə” yarmarkası təşkil olunacaq

14 Avqust 2025 09:49

Kolleclərə qəbul olanların qeydiyyatı başlayır

14 Avqust 2025 09:44

Rasim İbrahimov vəfat etdi -

14 Avqust 2025 09:29

Bu valyuta kəskin ucuzlaşdı

14 Avqust 2025 09:22

Azərbaycan nefti ucuzlaşdı

14 Avqust 2025 09:13

Saat 10:00-da qaz kəsiləcək -

14 Avqust 2025 09:06

19 yaşlı futbolçu “Sumqayıt”dan "Şamaxı"ya keçdi

14 Avqust 2025 07:01