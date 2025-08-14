​“Azərlotereya”nın tirajlı lotereya biletlərində ardıcıl 2 böyük uduş qazanılıb

Ölkənin qanuni lotereya təşkilatçısı və idman mərc oyunları operatoru “Azərlotereya”nın “Super Keno” və “Beşdə 5” tirajlı lotereyalarında ardıcıl 2 böyük uduş – 100 000 və 50 000 manat qazanılıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, 100 000 manatlıq ilk uduş “Super Keno” lotereyasının avqustun 11-də keçirilən tirajında qeydə alınıb. Şanslı oyunçu ona uğur gətirən bileti Göygöl rayonunda “Azərlotereya” satış məntəqəsindən alıb.
İkinci böyük uduş isə avqustun 12-də “Beşdə 5” tirajlı lotereyasında qeydə alınıb. Ağdaşda marketdən alınan “Beşdə 5” bileti sahibini 50 000 manat qazandırmaqla sevindirib.
“Azərlotereya”nın “Super Keno”, “Beşdə 5” və “4+4” tirajlı lotereya biletlərində hər gün uduş var. “Super Keno”da böyük uduş məbləği 1 000 000 manatdır. “Beşdə 5” oyununda hər gün 50 000 manat böyük uduşu qazanmaq şansı var. “4+4” tirajlı lotereyasında isə cekpot günü-gündən artır və məbləğ hazırda 800 000 manatdan çoxdur. Cekpot hələ də öz sahibini gözləyir.
Qeyd edək ki, hər üç oyun üçün biletləri “Azərlotereya” satış nöqtələri və “Misli” məntəqələri, "Azərpoçt" şöbələri, market və köşklər, həmçinin azerlotereya.com, misli.az-dan əldə etmək, olar.
Tirajlı lotereya oyunu hər gün saat 19:45-də “Xəzər” TV-də və “Azərlotereya TV” “YouTube” kanalında canlı yayımlanır.