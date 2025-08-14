​“Azərlotereya”nın tirajlı lotereya biletlərində ardıcıl 2 böyük uduş qazanılıb

​“Azərlotereya”nın tirajlı lotereya biletlərində ardıcıl 2 böyük uduş qazanılıb
10:53 14 Avqust 2025
156 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Ölkənin qanuni lotereya təşkilatçısı və idman mərc oyunları operatoru “Azərlotereya”nın “Super Keno” və “Beşdə 5” tirajlı lotereyalarında ardıcıl 2 böyük uduş – 100 000 və 50 000 manat qazanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 100 000 manatlıq ilk uduş “Super Keno” lotereyasının avqustun 11-də keçirilən tirajında qeydə alınıb. Şanslı oyunçu ona uğur gətirən bileti Göygöl rayonunda “Azərlotereya” satış məntəqəsindən alıb.

İkinci böyük uduş isə avqustun 12-də “Beşdə 5” tirajlı lotereyasında qeydə alınıb. Ağdaşda marketdən alınan “Beşdə 5” bileti sahibini 50 000 manat qazandırmaqla sevindirib.

“Azərlotereya”nın “Super Keno”, “Beşdə 5” və “4+4” tirajlı lotereya biletlərində hər gün uduş var. “Super Keno”da böyük uduş məbləği 1 000 000 manatdır. “Beşdə 5” oyununda hər gün 50 000 manat böyük uduşu qazanmaq şansı var. “4+4” tirajlı lotereyasında isə cekpot günü-gündən artır və məbləğ hazırda 800 000 manatdan çoxdur. Cekpot hələ də öz sahibini gözləyir.

Qeyd edək ki, hər üç oyun üçün biletləri “Azərlotereya” satış nöqtələri və “Misli” məntəqələri, "Azərpoçt" şöbələri, market və köşklər, həmçinin azerlotereya.com, misli.az-dan əldə etmək, olar.

Tirajlı lotereya oyunu hər gün saat 19:45-də “Xəzər” TV-də və “Azərlotereya TV” “YouTube” kanalında canlı yayımlanır.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

İsmayıllıda “Castle Fest” keçiriləcək

İsmayıllıda “Castle Fest” keçiriləcək

14 Avqust 2025 12:38
Bəxtiyar Ersaya vəzifə verildi -

Bəxtiyar Ersaya vəzifə verildi -FOTO

14 Avqust 2025 11:54
Sərxoş halda törədilmiş cinayətlərin sayı məlum oldu

Sərxoş halda törədilmiş cinayətlərin sayı məlum oldu

14 Avqust 2025 11:18
Cinayətdə şübhəli bilinən 53 nəfər saxlanıldı

Cinayətdə şübhəli bilinən 53 nəfər saxlanıldı

14 Avqust 2025 10:59
Narkotik istifadəçisi kimi qeydiyyata alınanların sayı açıqlandı

Narkotik istifadəçisi kimi qeydiyyata alınanların sayı açıqlandı

14 Avqust 2025 10:48
“Kənddən Şəhərə” yarmarkası təşkil olunacaq

“Kənddən Şəhərə” yarmarkası təşkil olunacaq

14 Avqust 2025 09:49
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

İsmayıllıda “Castle Fest” keçiriləcək

14 Avqust 2025 12:40

Rəsmi Bakı İrəvandan təzminat tələbindən vaz keçir? -

14 Avqust 2025 12:34

V ixtisas qrupu üzrə ixtisas seçimi edənlərin nəzərinə

14 Avqust 2025 12:33

Antonio Koşta İlham Əliyevə zəng etdi

14 Avqust 2025 12:22

Azərbaycan Premyer Liqasında ilk turun təyinatları bilindi

14 Avqust 2025 12:13

Azərbaycanda “Binance”dan pul çıxarmaq mümkün olacaq

14 Avqust 2025 12:12

Bəxtiyar Ersaya vəzifə verildi -

14 Avqust 2025 11:54

“Həyat planlarla deyil, qərarlarla formalaşır” -

14 Avqust 2025 11:50

Azərbaycan XİN Pakistanın Müstəqillik Gününü təbrik etdi

14 Avqust 2025 11:41

Orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul başladı

14 Avqust 2025 11:36