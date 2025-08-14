"Araz-Naxçıvan"ın mərhələ keçməsi çətindir - ŞƏRH

Bu gün “Araz-Naxçıvan” səfərdə “Omoniya” ilə qarşılaşacaq. Bakıda keçirilən 0:4 hesablı məğlubiyyətdən sonra Azərbaycan təmsilçisindən bugünkü gözləntilər nədir?
Futbol eksperti Emin Abbasov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, Konfrans Liqasının ilk mərhələsində "Aris"i məğlub edəndən sonra "Araz-Naxçıvan"dan gözləntiləri böyük imiş. O qeyd edib ki, “Araz-Naxçıvan" yaxşı heyət yığıb və ölkəmizin iddialı klublarından biridir:
“Ancaq təəssüf ki, "Omoniya" ilə ilk oyunda avrokuboklardakı təcrübəsizliyin qurbanı oldular. Evdə oynamalarına baxmayaraq, heyətində səviyyəli futbolçuları olan rəqibə qarşı daha müdafiəyönümlü, daha ehtiyatlı oyun tərzi seçilməliydi. "Omoniya" ötən mövsüm "Zirə"nin qapısından 6 qol keçirmişdi, "Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi Elmar Baxşıyevə məlum idi ki, rəqib aqressiv oyun tərzinə malikdir. Təəssüf ki, önləyici tədbirlər ala bilmədilər”.
Ekspertin fikrincə, səfər matçından xüsusi nəsə gözləmək çətindir:
“Çünki "Omoniya" evdə çılğın azarkeşləri önündə daha aktiv futbol sərgiləyir. Məncə, böyük hesabla uduzmasaq, kifayət edər. "Araz-Naxçıvan"ın mərhələ keçməsi mümkünsüz görünür”.
Qeyd edək ki, qarşılaşma Bakı vaxtl ilə saat 21:00-da başlayacaq.
Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az