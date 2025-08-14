Şəhidi Elvin Dadaşovun doğulduğu gündür

Şəhidi Elvin Dadaşovun doğulduğu gündür
17:25 14 Avqust 2025
112 Qarabağ
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Bu gün 44 günlük Vətən müharibəsi şəhidi Elvin Dadaşovun doğum günüdür.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan ordusunun giziri Elvin Dadaşov 1993-cü il avqustun 14-də Neftçala şəhərində anadan olub. Elvin Dadaşov 2020-ci il sentyabrın 27-də başlayan Vətən müharibəsində iştirak edib. O, Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası uğrunda gedən döyüşlərdə - Cəbrayıl, Füzuli, Qubadlı, Xocavənd və Şuşa istiqamətlərində qəhrəmanlıq göstərib. Müharibə zamanı yaralanan Elvin Dadaşov hərbi hospitalda müalicə almasına baxmayaraq, qısa müddət sonra yenidən döyüşlərə qatılıb. 19 noyabr 2020-ci il tarixində Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub.

Şəhidimiz şəhadətə ucalmadan 11 ay əvvəl ailə həyatı qurub. Vətən müharibəsi zamanı övladı dünyaya gəlib. Hospitalda müalicə aldığı zaman şəhid olacağını hiss edən Elvin, övladını görmək və onunla vidalaşmaq üçün evə yollanıb və sonra yenidən döyüşə qayıdıb.

Ölümündən sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə “Vətən uğrunda” və “Şuşanın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilib.

Elvin Dadaşovun igidliyi və fədakarlığı Azərbaycan xalqı üçün unudulmazdır. Şəhidimizin xatirəsi daim qəlblərdə yaşayacaq.

Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az

Elvin Dadaşov
metbuat.az

