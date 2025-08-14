“Araz-Naxçıvan” yenə biabırçı hesabla uduzdu

“Araz-Naxçıvan” yenə biabırçı hesabla uduzdu
23:09 14 Avqust 2025
64 İdman
Metbuat.az
A- A+

UEFA Konfrans Liqasının III təsnifat mərhələsində çıxış edən “Araz-Naxçıvan” mübarizəni dayandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Naxçıvan təmsilçisi cavab oyununda Kiprin “Omoniya” klubu ilə qarşılaşıb. Görüş meydan sahiblərinin 5:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Qolları 9-cu dəqiqədə Villi Semedo, 23-cü dəqiqədə Stevan Yovetiç, 30-cu və 45+4-cü dəqiqələrdə Evandro, 79-cu dəqiqədə isə Mateuş Musialovski vurub.

Qeyd edək ki, Bakıdakı ilk oyunda 0:4 hesabı ilə uduzan “Araz-Naxçıvan” iki görüşün nəticəsinə əsasən rəqibinə 0:9 hesabı ilə məğlub olub və avrokuboklarla vidalaşıb.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

"Fənərbaxça" 22 milyonluq transferdən imtina etdi -

"Fənərbaxça" 22 milyonluq transferdən imtina etdi - FOTO

14 Avqust 2025 22:34
"Sabah" mübarizəni dayandırdı -

"Sabah" mübarizəni dayandırdı - UEFA Konfrans Liqası

14 Avqust 2025 22:11
“Real Madrid” yeni transferini təqdim etdi

“Real Madrid” yeni transferini təqdim etdi

14 Avqust 2025 17:39
"Sabah" klub tarixində ilkə imza ata bilər -

"Sabah" klub tarixində ilkə imza ata bilər - ŞƏRH

14 Avqust 2025 16:46
“Zirə” məşqçi ilə yollarını ayırdı

“Zirə” məşqçi ilə yollarını ayırdı

14 Avqust 2025 16:04
"Araz-Naxçıvan"ın mərhələ keçməsi çətindir -

"Araz-Naxçıvan"ın mərhələ keçməsi çətindir - ŞƏRH

14 Avqust 2025 15:01
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Prezident: Zəngəzur dəhlizi beynəlxalq nəqliyyat marşrutlarının mühüm hissələrindən biri olacaq

14 Avqust 2025 23:13

“Araz-Naxçıvan” yenə biabırçı hesabla uduzdu

14 Avqust 2025 23:09

"Fənərbaxça" 22 milyonluq transferdən imtina etdi -

14 Avqust 2025 22:34

"Sabah" mübarizəni dayandırdı -

14 Avqust 2025 22:11

Azərbaycan altı ayda ən çox bu ölkələrə məhsul satıb

14 Avqust 2025 22:08

“Saakaşvilinin dedikləri reallığı əks etdirmir” -

14 Avqust 2025 22:03

Rayonun mərkəzi bazarında yanğın -

14 Avqust 2025 21:42

İsti havada bunları etməyin -

14 Avqust 2025 21:20

Vüqar Tapdıqlı vəfat etdi -

14 Avqust 2025 20:50

Gələcəyin "Bitcoin"i hansı olacaq?

14 Avqust 2025 19:15