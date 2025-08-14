“Araz-Naxçıvan” yenə biabırçı hesabla uduzdu

UEFA Konfrans Liqasının III təsnifat mərhələsində çıxış edən “Araz-Naxçıvan” mübarizəni dayandırıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, Naxçıvan təmsilçisi cavab oyununda Kiprin “Omoniya” klubu ilə qarşılaşıb. Görüş meydan sahiblərinin 5:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Qolları 9-cu dəqiqədə Villi Semedo, 23-cü dəqiqədə Stevan Yovetiç, 30-cu və 45+4-cü dəqiqələrdə Evandro, 79-cu dəqiqədə isə Mateuş Musialovski vurub.
Qeyd edək ki, Bakıdakı ilk oyunda 0:4 hesabı ilə uduzan “Araz-Naxçıvan” iki görüşün nəticəsinə əsasən rəqibinə 0:9 hesabı ilə məğlub olub və avrokuboklarla vidalaşıb.