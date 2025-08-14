​“Qalatasaray” məşhur futbolçunu yenidən alır

​“Qalatasaray” məşhur futbolçunu yenidən alır
23:49 14 Avqust 2025
148 İdman
Metbuat.az
A- A+

Türkiyənin “Qalatasaray” klubu sağ cinah müdafiə mövqeyini gücləndirmək üçün “Bayern Münhen”in fransalı futbolçusu Saşa Boe ilə danışıqlar aparır.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Almaniya təmsilçisi oyunçunun satışına mane olmur və 10 milyon avro tələb edir.

“Qalatasaray”ın isə Boe transferindən “Bayern Münhen”dən qalan 6 milyon avro alacağı var. “Sarı-qırmızılar” bu məbləği silərək, qalan 4 milyon avronu hissə-hissə ödəməklə transferi reallaşdırmaq niyyətindədir. Fransalı müdafiəçi illik 3–3,5 milyon avro maaş tələb edir.

Qeyd edək ki, 24 yaşlı futbolçu “Bayern Münhen” forması ilə 23 oyuna çıxıb, 1 qol və 4 asistlə yadda qalıb.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

“Araz-Naxçıvan” yenə biabırçı hesabla uduzdu

“Araz-Naxçıvan” yenə biabırçı hesabla uduzdu

14 Avqust 2025 23:09
"Fənərbaxça" 22 milyonluq transferdən imtina etdi -

"Fənərbaxça" 22 milyonluq transferdən imtina etdi - FOTO

14 Avqust 2025 22:34
"Sabah" mübarizəni dayandırdı -

"Sabah" mübarizəni dayandırdı - UEFA Konfrans Liqası

14 Avqust 2025 22:11
“Real Madrid” yeni transferini təqdim etdi

“Real Madrid” yeni transferini təqdim etdi

14 Avqust 2025 17:39
"Sabah" klub tarixində ilkə imza ata bilər -

"Sabah" klub tarixində ilkə imza ata bilər - ŞƏRH

14 Avqust 2025 16:46
“Zirə” məşqçi ilə yollarını ayırdı

“Zirə” məşqçi ilə yollarını ayırdı

14 Avqust 2025 16:04
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Putin mənimlə oynaya bilməz -

15 Avqust 2025 00:26

Qripə bənzəyən yeni ölümcül virus yayılır

14 Avqust 2025 23:57

İnsanabənzər robotlarla döyüş klubu quruldu

14 Avqust 2025 23:53

​“Qalatasaray” məşhur futbolçunu yenidən alır

14 Avqust 2025 23:49

"Apple"ın edə bilmədiyini çinli etdi -

14 Avqust 2025 23:44

İlham Əliyev “Fox News”a müsahibəsində “AZAL” təyyarəsinin vurulmasından danışdı

14 Avqust 2025 23:36

Tramp və Kremlindən görüşlə bağlı açıqlamalar

14 Avqust 2025 23:31

Bu qidalar xərçəng riskini artır -

14 Avqust 2025 23:26

Prezident: Zəngəzur dəhlizi beynəlxalq nəqliyyat marşrutlarının mühüm hissələrindən biri olacaq

14 Avqust 2025 23:13

“Araz-Naxçıvan” yenə biabırçı hesabla uduzdu

14 Avqust 2025 23:09