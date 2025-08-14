​“Qalatasaray” məşhur futbolçunu yenidən alır

Türkiyənin “Qalatasaray” klubu sağ cinah müdafiə mövqeyini gücləndirmək üçün “Bayern Münhen”in fransalı futbolçusu Saşa Boe ilə danışıqlar aparır.
Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Almaniya təmsilçisi oyunçunun satışına mane olmur və 10 milyon avro tələb edir.
“Qalatasaray”ın isə Boe transferindən “Bayern Münhen”dən qalan 6 milyon avro alacağı var. “Sarı-qırmızılar” bu məbləği silərək, qalan 4 milyon avronu hissə-hissə ödəməklə transferi reallaşdırmaq niyyətindədir. Fransalı müdafiəçi illik 3–3,5 milyon avro maaş tələb edir.
Qeyd edək ki, 24 yaşlı futbolçu “Bayern Münhen” forması ilə 23 oyuna çıxıb, 1 qol və 4 asistlə yadda qalıb.