"Respublika" qəzeti bu tarixdən çapını dayandıracaq

Prezidentin İşlər İdarəsinin təsisçisi olduğu "Respublika" qəzeti çapını dayandırır.
Metbuat.az Teleqraf-a istinadən xəbər verir ki, avqustun 18-dən etibarən (1-ci gün) qəzetin çapı dayandırılacaq.
Qəzetin 25 əməkdaşı isə fəaliyyətlərini "Xalq qəzeti"ndə davam etdirəcək.
Xatırladaq ki, iyulun 11-də Prezident İlham Əliyev "Respublika” və “Xalq" qəzeti redaksiyalarının birləşmə formasında yenidən təşkili məqsədilə Fərman imzalayıb.
Fərmana əsasən, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin tabeliyində olan “Respublika” qəzeti və “Xalq qəzeti” redaksiyalarının birləşmə formasında yenidən təşkili yolu ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin tabeliyində “Xalq” qəzetinin redaksiyası” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti yaradılıb.