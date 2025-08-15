"Respublika" qəzeti bu tarixdən çapını dayandıracaq

"Respublika" qəzeti bu tarixdən çapını dayandıracaq
10:22 15 Avqust 2025
205 Media
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Prezidentin İşlər İdarəsinin təsisçisi olduğu "Respublika" qəzeti çapını dayandırır.

Metbuat.az Teleqraf-a istinadən xəbər verir ki, avqustun 18-dən etibarən (1-ci gün) qəzetin çapı dayandırılacaq.

Qəzetin 25 əməkdaşı isə fəaliyyətlərini "Xalq qəzeti"ndə davam etdirəcək.

Xatırladaq ki, iyulun 11-də Prezident İlham Əliyev "Respublika” və “Xalq" qəzeti redaksiyalarının birləşmə formasında yenidən təşkili məqsədilə Fərman imzalayıb.

Fərmana əsasən, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin tabeliyində olan “Respublika” qəzeti və “Xalq qəzeti” redaksiyalarının birləşmə formasında yenidən təşkili yolu ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin tabeliyində “Xalq” qəzetinin redaksiyası” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti yaradılıb.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu

Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu

05 Avqust 2025 16:33
Prezident "Media haqqında" qanuna dəyişikliyi təsdiqlədi

Prezident "Media haqqında" qanuna dəyişikliyi təsdiqlədi

01 Avqust 2025 13:35
MEDİA müsabiqə nəticələrini açıqladı

MEDİA müsabiqə nəticələrini açıqladı

31 İyul 2025 14:58
“MEDİA Könüllü”lərinə təşəkkürnamələr təqdim edildi -

“MEDİA Könüllü”lərinə təşəkkürnamələr təqdim edildi - FOTO

30 İyul 2025 13:58
Dövlət xadimləri adından reallığı əks etdirməyən açıqlamalar yayılıb

Dövlət xadimləri adından reallığı əks etdirməyən açıqlamalar yayılıb

28 İyul 2025 19:25
MEDİA "fərdi jurnalist müsabiqəsi"nin nəticələrini açıqladı

MEDİA "fərdi jurnalist müsabiqəsi"nin nəticələrini açıqladı

25 İyul 2025 12:07
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Əraqçi: İran müharibəyə hazır olmalıdır

15 Avqust 2025 13:13

Avqustun 18-də qaz kəsiləcək -

15 Avqust 2025 13:03

Ölkə Azərbaycanda nə qədər adam orqanlarını bağışlayıb?

15 Avqust 2025 13:01

Avqustun 16-da havanın temperaturu kəskin dəyişəcək

15 Avqust 2025 12:41

Ağdərənin Kolatağ kəndinə ilk köç karvanı yola düşdü

15 Avqust 2025 12:27

Ağır qəzada ölən şəxs bu nazirliyin əməkdaşı imiş -

15 Avqust 2025 12:21

IV ixtisas qrupunda 600-dən çox bal toplayanların sayı açıqlandı

15 Avqust 2025 12:13

Azərbaycanda övladlığa verilən uşaqların sayı açıqlandı

15 Avqust 2025 12:06

Bakı Avrasiya Universiteti 21 ixtisas üzrə tələbə qəbulu elan edir

15 Avqust 2025 12:04

Pley-off mərhələsinin cütləri bəlli oldu

15 Avqust 2025 12:01