Azərbaycanda ən çox cinayətlər bu bölgədə olur - SİYAHI

Azərbaycanda ən çox cinayətlər bu bölgədə olur -
14:46 17 Avqust 2025
Azərbaycanda ötən il qeydə alınmış cinayətlərin sayı 2023-cü illə müqayisədə azalıb.

Metbuat.az Modern.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.

Məlumata görə, 2023-cü ildə 36 811, 2024-cü ildə isə 33 379 cinayət hadisəsi baş verib. Bu, ümumi göstəricinin 3 432 fakt və ya 9,3 faiz azaldığını göstərir.

Cinayətlərin böyük hissəsi paytaxt Bakının payına düşüb (15 613 fakt). Paytaxtda ən çox cinayət Binəqədi, Sabunçu, Nəsimi və Yasamal rayonlarında qeydə alınıb.

İqtisadi rayonlar arasında Bakı və Abşeron-Xızıdan sonra ən çox cinayət Lənkəran-Astara bölgəsində qeydə alınıb (1748 fakt).

Abşeron rayonu üzrə 2 108, Sumqayıtda 1 758, Gəncədə 947, Naxçıvan Muxtar Respublikasında isə 551 cinayət hadisəsi qeydə alınıb. Qarabağ iqtisadi rayonunda 1 258 cinayət baş verib, Qərb bölgəsində isə Şəmkir (477) və Tovuzda (351) cinayətlərin sayı çoxdur.

Şimal bölgəsində Xaçmazda 353, Qubada 334 cinayət hadisəsi qeydə alınıb. Cənub zonasında Lənkəranda 495, Masallıda 376 fakt qeydə alınıb. Mingəçevir şəhərində 369, Yevlaxda 319, Sabirabadda 321, Şirvanda 441, Biləsuvarda isə 420 cinayət hadisəsi baş verib. Şəkidə 222, İsmayıllıda isə 134 cinayət törədilib.

