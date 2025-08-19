Elektron qəlyanın hansı zərərləri var?

Elektron qəlyanın hansı zərərləri var?
18:24 19 Avqust 2025
180 Sağlamlıq
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Son illərdə gənclər arasında elektron siqaret və qəlyana maraq artıb. Çoxları onları daha təhlükəsiz seçim hesab etsə də, həkimlər bu vasitələrin ənənəvi siqaret qədər zərərli olduğunu deyirlər. Mütəxəssislərə görə, elektron qəlyan və siqaret gələcəkdə sağlamlıqla bağlı ciddi problemlərə yol aça bilər.

Mövzu ilə bağlı Tibb eksperti Adil Qeybulla Metbuat.az-a açıqlama verib. O bildirib ki, elektron tütün və elektron çəkmə vasitələrinin icadı keçən əsrin 70-ci illərinə təsadüf edir:

“İlk dövrlərdə bu ideya özünü doğrultmadı, sonra yenidən populyarlıq qazandı. Elektron siqaretlərdə istifadə edilən maddələr aromatikdir və kifayət qədər nikotinlə təchiz olunur, demək olar ki, adi siqaret qədər. Nikotin isə asılılıq yaradan əsas amildir. Məsələ buradadır ki, polisiklik aromatik karbohidratlar, yəni qətranabənzər maddələr, adi siqaretlərdə olduğu kimi elektron siqaretlərdə də mövcuddur. Bu səbəbdən elektron siqaretlərin “siqaretdən xilas olmaq” ideyası özünü doğrultmayıb. Qəlyanlar da oxşar zərərlərə malikdir və bu gün qadınlar, hamilə qadınlar, hətta uşaqlar da onlardan istifadə edir ki, bu da sağlamlığa mənfi təsir göstərir”.

Ekspert qeyd edib ki, dövlət və cəmiyyət yalnız maarifləndirmə və müəyyən diskriminasiya tədbirləri ilə bu zərəri azalda bilər:

“İctimai və qapalı məkanlarda qəlyan və elektron siqaretlərin istifadəsi qadağan olunmalıdır. Bu cür tədbirlər insanları zərərli vərdişlərdən çəkindirməyə və başqalarına ziyan verməməyə məcbur edə bilər. Hesab edirəm ki, dünyanın digər ölkələrində olduğu kimi, biz də elektron siqaretlərin istifadəsini qadağan etməli, eyni zamanda maarifləndirmə və hüquqi tədbirlərlə insanların sağlamlığını qorumağa çalışmalıyıq”.

Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
Elektron qəlyan Elektron siqaret
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Zəncəfilli çayın faydaları açıqlandı

Zəncəfilli çayın faydaları açıqlandı

18 Avqust 2025 07:00
Oturaq işin səbəb ola bildiyi xəstəliklər

Oturaq işin səbəb ola bildiyi xəstəliklər

17 Avqust 2025 07:00
Bu içki diabet riskini azaldır

Bu içki diabet riskini azaldır

16 Avqust 2025 04:02
Günəş şüaları bu xəstəliyi kəskinləşdirir

Günəş şüaları bu xəstəliyi kəskinləşdirir

15 Avqust 2025 17:09
Bu qadınlar daha çox insult olur

Bu qadınlar daha çox insult olur

15 Avqust 2025 07:05
Qripə bənzəyən yeni ölümcül virus yayılır

Qripə bənzəyən yeni ölümcül virus yayılır

14 Avqust 2025 23:57
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Hikmət Hacıyev Türkiyə səfiri ilə sülh prosesini müzakirə etdi

19 Avqust 2025 19:43

Bakıda mənzildə meyiti tapılan yazar imiş -

19 Avqust 2025 19:25

“Əhalinin sağlamlığı üçün reproduktiv maarifləndirmə vacibdir” -

19 Avqust 2025 19:12

"Barselona" ulduz futbolçunu qovdu -

19 Avqust 2025 19:05

SOCAR-ın Odessadakı məntəqəsi niyə hədəfə alındı? -

19 Avqust 2025 19:02

Kriptovalyutadan qazanc əldə edənlər necə vergi ödəyəcək? -

19 Avqust 2025 18:56

Qız və oğlanlar bu ixtisaslara üstünlük verirlər

19 Avqust 2025 18:52

Tezliklə Rusiya-Ukrayna arasında sülh mümkündür? -

19 Avqust 2025 18:44

Azərbaycanda “açıq bufet” yığışdırıla bilər?

19 Avqust 2025 18:36

Qızılın qiyməti bu tarixdən yüksələ bilər

19 Avqust 2025 18:30