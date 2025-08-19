Elektron qəlyanın hansı zərərləri var?

Son illərdə gənclər arasında elektron siqaret və qəlyana maraq artıb. Çoxları onları daha təhlükəsiz seçim hesab etsə də, həkimlər bu vasitələrin ənənəvi siqaret qədər zərərli olduğunu deyirlər. Mütəxəssislərə görə, elektron qəlyan və siqaret gələcəkdə sağlamlıqla bağlı ciddi problemlərə yol aça bilər.
Mövzu ilə bağlı Tibb eksperti Adil Qeybulla Metbuat.az-a açıqlama verib. O bildirib ki, elektron tütün və elektron çəkmə vasitələrinin icadı keçən əsrin 70-ci illərinə təsadüf edir:
“İlk dövrlərdə bu ideya özünü doğrultmadı, sonra yenidən populyarlıq qazandı. Elektron siqaretlərdə istifadə edilən maddələr aromatikdir və kifayət qədər nikotinlə təchiz olunur, demək olar ki, adi siqaret qədər. Nikotin isə asılılıq yaradan əsas amildir. Məsələ buradadır ki, polisiklik aromatik karbohidratlar, yəni qətranabənzər maddələr, adi siqaretlərdə olduğu kimi elektron siqaretlərdə də mövcuddur. Bu səbəbdən elektron siqaretlərin “siqaretdən xilas olmaq” ideyası özünü doğrultmayıb. Qəlyanlar da oxşar zərərlərə malikdir və bu gün qadınlar, hamilə qadınlar, hətta uşaqlar da onlardan istifadə edir ki, bu da sağlamlığa mənfi təsir göstərir”.
Ekspert qeyd edib ki, dövlət və cəmiyyət yalnız maarifləndirmə və müəyyən diskriminasiya tədbirləri ilə bu zərəri azalda bilər:
“İctimai və qapalı məkanlarda qəlyan və elektron siqaretlərin istifadəsi qadağan olunmalıdır. Bu cür tədbirlər insanları zərərli vərdişlərdən çəkindirməyə və başqalarına ziyan verməməyə məcbur edə bilər. Hesab edirəm ki, dünyanın digər ölkələrində olduğu kimi, biz də elektron siqaretlərin istifadəsini qadağan etməli, eyni zamanda maarifləndirmə və hüquqi tədbirlərlə insanların sağlamlığını qorumağa çalışmalıyıq”.
Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az