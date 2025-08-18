İsrail İran müharibəsində bu metodlarla üstün oldu

İsrail İran müharibəsində bu metodlarla üstün oldu
19:40 18 Avqust 2025
75 Gündəm
Gülbəniz Hüseynli
A- A+

"İsrailin 12 günlük İran müharibəsində tətbiq etdiyi yeni metodlar region üçün dərs olmalıdır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri hərbi ekspert Ədalət Verdiyev deyib. Onun bildirib ki, İran ilə 12 günlük müharibə İsrailin yeni mübarizə üsullarını nümayiş etdirdi və bu məqamlar xüsusi diqqət tələb edir.

Ekspertin sözlərinə görə, İsrail ilk dəfə mövcud rəqəmsal platformaları, o cümlədən Vatsap və digər messencer yazışmalarını hücum vasitəsinə çevirməyi bacarıb. Bunun nəticəsində İranın idarəçiliyində iştirak edən hərbi-siyasi liderlərin yerdəyişmələri, iş və istirahət ünvanları, istifadə etdikləri avtomobillər və hətta şəxsi yazışmaları daimi nəzarət altında saxlanılıb.


Ədalət Verdiyev qeyd edib ki, Tehranın mərkəzində yüksək rütbəli iranlı komandirlərin şəxsi məkanlarda – hətta yataq otaqlarında belə məhv edilməsi İranın xüsusi rabitə sisteminin yararsız olduğunu və ya ümumiyyətlə mövcud olmadığını ortaya çıxarıb. Onun fikrincə, dövlət idarəçiliyində şifrəli rabitə vasitələrinin istifadədən kənarda qalması İranın ən böyük zəifliklərindən biridir:

"Bu müharibə zamanı İran ərazisi həm İsrailin yeni silahlı və hibrid mübarizə metodlarının, həm də ABŞ-nin bunker əleyhinə bombalarının sınaq meydanına çevrilib. Bu, müasir informasiya texnologiyalarının yaxın və orta perspektivdə baş verəcək müharibələrin əsas elementlərindən biri olduğunu göstərir".

Ekspert bildirib ki, Azərbaycan bu təcrübədən nəticə çıxarmalı, beynəlxalq İT şirkətləri və proqram təminatçılarla əməkdaşlığı gücləndirməli, həmçinin Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin imkanlarını artırmalıdır.

Onun fikrincə, mövcud Rusiya və İran təhdidlərini neytrallaşdırmaq üçün Türkiyə, ABŞ, İsrail, Pakistan və digər tərəfdaşlarla birgə daha üstün imkanlara malik regional təhlükəsizlik çətiri qurulmalıdır.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
Ədalət Verdiyev
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

"Zelenskidən güzəştə getməsi tələb ediləcək" -

"Zelenskidən güzəştə getməsi tələb ediləcək" - Elman Nəsirov

18 Avqust 2025 19:28
Zelenski Vaşinqtonda bunu tələb edəcək -

Zelenski Vaşinqtonda bunu tələb edəcək - Siyasi şərhçi

18 Avqust 2025 18:51
Nisanovun oğlunun toyuna Bakıdan onlar gedir

Nisanovun oğlunun toyuna Bakıdan onlar gedir

17 Avqust 2025 15:48
Tramp: Ukraynada sülh sazişi atəşkəsdən önəmlidir

Tramp: Ukraynada sülh sazişi atəşkəsdən önəmlidir

16 Avqust 2025 14:40
Ötən gün aşkarlanan silah-sursatın sayı açıqlandı

Ötən gün aşkarlanan silah-sursatın sayı açıqlandı

16 Avqust 2025 14:13
Sabah çimərliklərdə hava necə olacaq?

Sabah çimərliklərdə hava necə olacaq?

16 Avqust 2025 13:56
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

İsrail İran müharibəsində bu metodlarla üstün oldu

18 Avqust 2025 19:40

"Zelenskidən güzəştə getməsi tələb ediləcək" -

18 Avqust 2025 19:28

Yalnız Qarabağ məsələsinin həlli Azərbaycanla sülhü mümkün etdi -

18 Avqust 2025 19:25

Buzovnada su niyə yoxdur? -

18 Avqust 2025 19:17

Azərbaycan heç vaxt təzyiq qarşısında geri addım atmayacaq -

18 Avqust 2025 19:12

Həmin əcnəbilər barədə qərar verildi -

18 Avqust 2025 19:09

Təklif rədd edildi, ara qarışdı -

18 Avqust 2025 19:05

Bakının bu ərazisində evlər daha ucuzdur

18 Avqust 2025 19:02

Zelenski Vaşinqtonda bunu tələb edəcək -

18 Avqust 2025 18:51

Bu modelə keçidlə sürücülərin maaşı arta bilər

18 Avqust 2025 18:42