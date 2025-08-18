Alonso Bellinghemi "sildi" - Səlahiyyət Ardaya verildi

“Real Madrid”in məşqçisi Xabi Alonso Arda Güler barədə yeni qərar qəbul edib.
Metbuat.az xəbər verir ki, Alonso Ardanın oyun tərzindən məmnundur və ona daha çox səlahiyyət verib. İspaniya mətbuatında dərc edilən xəbərə görə, Alonso Arda Güləri öz oyun sxemində əsas oyunçu hesab edir. Məşqçi Ardaya künc zərbələri və cərimə zərbələrini yerinə yetirəcəyini söyləyib. Alonso futbolçunun topla fərqli davrana bildiyini hesab edir. Məşqçilər korpusu bu qərarı dəstəkləyib və onun müəyyən matçlarda çox faydalı ola biləcəyini irəli sürüb.
Qeyd edək ki, “Real”da künc zərbələri və cərimə zərbələrini əsasən Cude Bellinghem yerinə yetirirdi.