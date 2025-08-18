Alonso Bellinghemi "sildi" - Səlahiyyət Ardaya verildi

Alonso Bellinghemi "sildi" -
21:42 18 Avqust 2025
174 İdman
Anar Türkeş
A- A+

“Real Madrid”in məşqçisi Xabi Alonso Arda Güler barədə yeni qərar qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Alonso Ardanın oyun tərzindən məmnundur və ona daha çox səlahiyyət verib. İspaniya mətbuatında dərc edilən xəbərə görə, Alonso Arda Güləri öz oyun sxemində əsas oyunçu hesab edir. Məşqçi Ardaya künc zərbələri və cərimə zərbələrini yerinə yetirəcəyini söyləyib. Alonso futbolçunun topla fərqli davrana bildiyini hesab edir. Məşqçilər korpusu bu qərarı dəstəkləyib və onun müəyyən matçlarda çox faydalı ola biləcəyini irəli sürüb.

Qeyd edək ki, “Real”da künc zərbələri və cərimə zərbələrini əsasən Cude Bellinghem yerinə yetirirdi.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

"Fənərbaxça" böyük transferi reallaşdırdı

"Fənərbaxça" böyük transferi reallaşdırdı

18 Avqust 2025 20:43
Təklif rədd edildi, ara qarışdı -

Təklif rədd edildi, ara qarışdı - Futbolçu "Fənərbaxça"nı istəyir

18 Avqust 2025 19:05
“Real”da Messi böhranı -

“Real”da Messi böhranı - Peres də heyrətə gəldi

18 Avqust 2025 18:04
"Turan Tovuz" La Liqada çıxış edən futbolçunu transfer etdi

"Turan Tovuz" La Liqada çıxış edən futbolçunu transfer etdi

18 Avqust 2025 16:40
Cüdoçumuz bürünc medal qazanıb

Cüdoçumuz bürünc medal qazanıb

18 Avqust 2025 13:28
"Qarabağ" Macarıstana yollandı

"Qarabağ" Macarıstana yollandı

18 Avqust 2025 11:28
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Hakerlər Norveçdə bəndə kiberhücum etdi

18 Avqust 2025 23:17

Tramp poçtla səsvermənin dayandırılması üçün hərəkətə keçdi

18 Avqust 2025 22:49

İngiltərədə çöldə tarixi xəzinə aşkar edildi

18 Avqust 2025 22:25

Almaniya Ukraynaya qoşun göndərməyəcək -

18 Avqust 2025 22:19

ABŞ Ukraynaya təhlükəsizlik zəmanətlərinin verilməsində iştirak edəcək

18 Avqust 2025 22:15

Alonso Bellinghemi "sildi" -

18 Avqust 2025 21:42

Tramp Ağ evdə Zelenski ilə bir araya gəldi

18 Avqust 2025 21:20

Ermənistan və Azərbaycan ərazi bütövlüyü məsələsini həll edib -

18 Avqust 2025 21:15

Tərtərdə zəlzələ oldu

18 Avqust 2025 21:04

"Fənərbaxça" böyük transferi reallaşdırdı

18 Avqust 2025 20:43