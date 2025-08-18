İngiltərədə çöldə tarixi xəzinə aşkar edildi

İngiltərədə çöldə tarixi xəzinə aşkar edildi
22:25 18 Avqust 2025
129 Dünya
Anar Türkeş
A- A+

İngiltərənin Somerset çölündə metal detektorlarla axtarış apan qrup xəzinə aşkar edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, xəzinə axtaranlar tarlanın ortasında yerdən Sakson və Norman dövrlərinə aid yüzlərlə qədim sikkə çıxarıb. Tarixi sikkələrin dəyərinin 5 milyon funt sterlinq olduğu irəli sürülüb. Xəzinə axtaranlar bununla bağlı sosial mediada video paylaşıblar. Paylaşım maraqla qarşılanıb. Bildirilir ki, kəşf təkcə pul baxımından deyil, həm də mühüm tarixi əhəmiyyətə malikdir. Britaniya Muzeyi sikkələrlə bağlı araşdırma aparıb.

Sikkələrin əksəriyyətinin orta əsrlərdə ingilis tarixində mühüm dönüş nöqtəsi olan Sakson və Norman dövrlərinə aid olduğu bəyan edilib. Mütəxəssislər belə böyük sərvətin niyə tarlanın ortasında basdırıldığını izah etməkdə çətinlik çəkirlər.

