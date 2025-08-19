Pezeşkian və Paşinyan razılığa gəldi

Pezeşkian və Paşinyan razılığa gəldi
14:29 19 Avqust 2025
72 Dünya
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan və İran Prezidenti Məsud Pezeşkian Ermənistan və İran arasında münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəldilməsi üçün işləmək barədə razılığa gəliblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan baş naziri İran prezidenti ilə keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib.

Paşinyan Pezeşkianın səfərinin iki ölkə arasında dostluq münasibətlərinə yeni təkan və keyfiyyət qatacağına əminliyini deyib.

Baş nazir qeyd edib ki, Ermənistan və İran arasında mövcud güclü və qarşılıqlı etibarlı tərəfdaşlığın əsasında iki ölkə xalqları arasında möhkəm dostluq dayanır: “Hər ikimiz razılığa gəldik ki, ölkələrimiz arasında münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəldilməsi üçün işlərin görülməsi vaxtı çatıb”.

