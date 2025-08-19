Tezliklə Rusiya-Ukrayna arasında sülh mümkündür? - AÇIQLAMA

"ABŞ prezidenti Donald Tramp Rusiya ilə müharibə fonunda Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiyə ünvanladığı açıqlamada işğal olunmuş ərazilərdən imtina edilməsinin vacibliyini bildirib. Bu bəyanat həm Ukraynanın təhlükəsizlik təminatları məsələsini aktuallaşdırır, həm də Qərb ölkələri arasında mövcud fikir ayrılıqlarını dərinləşdirir".

Bu sözləri Metbuat.az-a açıqlamasında politoloq Samir Hümbətov deyib. Ekspertin şərhinə görə, Zelenskinin əsas hədəfi ölkəsi üçün real təhlükəsizlik zəmanəti əldə etməkdir:


“Mən hesab edirəm ki, hazırda işğal olunmuş bütün ərazilərin Rusiyanın nəzarətində qalması real deyil. Bununla belə, bəzi bölgələrin Rusiyanın əlində qalacağı ehtimalı böyükdür. Əsas problem isə ondadır ki, Qərbdə, o cümlədən Ukraynanın özündə də bu məsələ ilə bağlı yekdil mövqe yoxdur. Avropa İttifaqı liderləri vahid qərara gələ bilmir: Donald Trampın yanaşması bir cürdür, Avropa liderlərinin mövqeyi isə tamamilə fərqlidir. Bu da vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirir”.

Politoloqun qənaətinə görə, Ukraynada müəyyən güzəştlərin olması qaçılmaz görünür. Lakin bu güzəştlərin hansı formada ediləcəyi hələlik bəlli deyil.

“Bu, Zelenskinin prezidentliyi dövründə baş verəcək, yoxsa onun istefasından və yeni seçkilərin keçirilməsindən sonra gündəmə gələcək? Digər tərəfdən, Qərbin hansı təhlükəsizlik təminatlarını verəcəyi və Rusiyanın hansı razılaşmalara gedəcəyi də hələlik açıq qalır. Lakin aydındır ki, əgər ərazilər güzəştə gedilsə, Zelenskinin mövqeyi möhkəmlənməyəcək, əksinə, zəifləyəcək. Çünki o zaman Zelenski “ərazi itirmiş bir lider” kimi Ukrayna tarixinə düşəcək. Buna görə də, ehtimal etmək olar ki, heç bir lider belə bir addımı atmaq istəməz”.

Politoloq qeyd edib ki, Donald Tramp açıq şəkildə bildirib ki, müharibəyə kifayət qədər böyük məbləğlər xərclənsə də, nəticəsiz olub:

“Tramp deyib ki, onlar bu halda nəsə əldə edə bilməyəcəklər. Müharibə bu qədər davam etdikcə artıq 300 milyard dollardan çox vəsait xərclənib, amma nəticə əldə olunmayıb. Bu isə o deməkdir ki, daha 300 milyard xərclənsə belə, vəziyyəti dəyişmək mümkün olmayacaq. Hər bir halda Avropa İttifaqı liderləri ilə Donald Trampın Ukrayna məsələsində əldə edəcəyi nəticə birbaşa Ukraynanın gələcək taleyinə təsir göstərəcək. Hazırda sülhdən danışmaq hələ tezdir. Bu məsələnin necə formalaşacağı yaxın proseslərdə aydınlaşacaq”, – deyə politoloq əlavə edib.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

