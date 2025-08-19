"Barselona" ulduz futbolçunu qovdu - Özünə klub tap

"Barselona" qapıçı İnyaki Penyanı klubdan göndərmək istəyir.
Metbuat.az xəbər verir ki, rəhbərlik futbolçudan özünə yeni klub tapmasını tələb edib.
"Don Balon" nəşrində dərc edilən xəbərə görə, məşqçi Hansi Flik İnyaki Penyanı əsas heyət futbolçusu hesab etmir. Həmçinin, Joan Qarsiyanın transferindən sonra heyətdə qapıçılar arasında rəqabət artıb. Joan Qarsiya əsas qapıçıdır. "Barselona" Voyçex Şesni ilə müqavilənin müddətini artırıb.
Qeyd edək ki, İnyaki Penya 2022-ci ildə "Barselona"nın əsas komandasında debüt edib.