SOCAR-ın Odessadakı məntəqəsi niyə hədəfə alındı? - AÇIQLAMA

SOCAR-ın Odessadakı məntəqəsi niyə hədəfə alındı? -
19:02 19 Avqust 2025
150 Gündəm
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Xəbər verdiyimiz kimi, avqustun 18-nə keçən gecə Rusiya Silahli Qüvvələri Odessada SOCAR-ın yanacaqdoldurma məntəqəsini vurub.

Bəs bunun arxasında hansı siyasi motivlər dayanır?

Siyasi şərhçi Elçin Xalidbəyli Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, Rusiya hazırda Azərbaycan dövlətinin dostları sırasına qətiyyən daxil deyil:

“Rusiya hazırda Azərbaycan dövlətinin dostları sırasına qətiyyən daxil deyil. Çünki Rusiyanın Azərbaycana münasibəti düşmənçilik xarakteri daşıyır və Rusiya Azərbaycanla qarşıdurma modeli əsasında münasibətlər qurmaqda davam edir. Kremlin davranışları Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin ciddi şəkildə pozulmasına yol açır. Azərbaycanın sərnişin təyyarəsinin Rusiya hava hücumundan müdafiə qüvvələri tərəfindən vurulmasından sonra baş verən proseslər bütövlükdə Rusiyanın Azərbaycana qarşı aqressiv siyasətini göstərir. Son vaxtlar Ukraynadakı SOCAR obyektlərinə endirilən zərbələr də onu göstərir ki, Rusiya Azərbaycanı təhdid etmək və geri çəkilməyə məcbur etmək niyyətindədir. Halbuki rəsmi Bakı qətiyyətli və prinsipial mövqeyi ilə Azərbaycanın geri çəkilməyəcəyini nümayiş etdirir”.

Politoloq bildirib ki, Azərbaycanın uğurlu enerji siyasəti yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyduğunu Kreml də yaxşı anlayır:

“Azərbaycan Ukraynaya, Suriyaya və Yaxın Şərq ölkələrinə enerji resursları satmağa başlayıb ki, bu da Kreml üçün ciddi narahatlıq doğurur. Rusiyada hesab edirlər ki, yalnız Rusiya enerji resurslarını dünya bazarlarına çıxarmalıdır, Azərbaycan və Orta Asiya dövlətlərinin bunu etməsi yolverilməzdir. Halbuki bütün dövlətlərin dünya bazarlarına çıxmaq hüququ mövcuddur və bunun Rusiyaya heç bir aidiyyəti yoxdur. Məhz bu səbəbdən Rusiya Azərbaycanın enerji obyektlərini hədəf alır. Ukraynadakı SOCAR yanacaqdoldurma stansiyasının vurulması da Azərbaycana qarşı yönəlmiş aqressiv davranışdır”.

Elçin Xalidbəyli qeyd edib ki, istənilən halda Rusiyanın bütün bu məkirli planları heç bir nəticə verməyəcək:

“Rəsmi Bakı hər zaman olduğu kimi qətiyyətli mövqeyini nümayiş etdirərək Kremlə bildirir ki, Azərbaycan öz maraqlarından geri çəkilməyəcək. Azərbaycanın maraqları hansı bazarlara çıxmağı və hansı dövlətlərlə iqtisadi-ticari münasibətlər qurmağı tələb edirsə, Azərbaycan bunu edəcək və bunun üçün Rusiyanın mövqeyini nəzərə almağa qətiyyən ehtiyac duymayacaq. Yəni bütün bunlar sadəcə Azərbaycana qarşı təzyiq kampaniyasıdır və bu kampaniyanın uzun müddət davam etməyəcəyi aydındır. Kreml bir yerdə dayanmağa məcbur olacaq”.

Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
SOCAR Odessa Elçin Xalidbəyli
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Tezliklə Rusiya-Ukrayna arasında sülh mümkündür? -

Tezliklə Rusiya-Ukrayna arasında sülh mümkündür? - AÇIQLAMA

19 Avqust 2025 18:44
Geomaqnit qasırğası olacaq

Geomaqnit qasırğası olacaq

19 Avqust 2025 13:21
Rusiyadan Azərbaycan nömrələrinə niyə SMS gəlmir?

Rusiyadan Azərbaycan nömrələrinə niyə SMS gəlmir?

18 Avqust 2025 23:47
İsrail İran müharibəsində bu metodlarla üstün oldu

İsrail İran müharibəsində bu metodlarla üstün oldu

18 Avqust 2025 19:40
"Zelenskidən güzəştə getməsi tələb ediləcək" -

"Zelenskidən güzəştə getməsi tələb ediləcək" - Elman Nəsirov

18 Avqust 2025 19:28
Zelenski Vaşinqtonda bunu tələb edəcək -

Zelenski Vaşinqtonda bunu tələb edəcək - Siyasi şərhçi

18 Avqust 2025 18:51
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Hikmət Hacıyev Türkiyə səfiri ilə sülh prosesini müzakirə etdi

19 Avqust 2025 19:43

Bakıda mənzildə meyiti tapılan yazar imiş -

19 Avqust 2025 19:25

“Əhalinin sağlamlığı üçün reproduktiv maarifləndirmə vacibdir” -

19 Avqust 2025 19:12

SOCAR-ın Odessadakı məntəqəsi niyə hədəfə alındı? -

19 Avqust 2025 19:02

Kriptovalyutadan qazanc əldə edənlər necə vergi ödəyəcək? -

19 Avqust 2025 18:56

Qız və oğlanlar bu ixtisaslara üstünlük verirlər

19 Avqust 2025 18:52

Tezliklə Rusiya-Ukrayna arasında sülh mümkündür? -

19 Avqust 2025 18:44

Azərbaycanda “açıq bufet” yığışdırıla bilər?

19 Avqust 2025 18:36

Qızılın qiyməti bu tarixdən yüksələ bilər

19 Avqust 2025 18:30

Elektron qəlyanın hansı zərərləri var?

19 Avqust 2025 18:24