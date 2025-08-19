SOCAR-ın Odessadakı məntəqəsi niyə hədəfə alındı? - AÇIQLAMA

Xəbər verdiyimiz kimi, avqustun 18-nə keçən gecə Rusiya Silahli Qüvvələri Odessada SOCAR-ın yanacaqdoldurma məntəqəsini vurub.
Bəs bunun arxasında hansı siyasi motivlər dayanır?
Siyasi şərhçi Elçin Xalidbəyli Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, Rusiya hazırda Azərbaycan dövlətinin dostları sırasına qətiyyən daxil deyil:
“Rusiya hazırda Azərbaycan dövlətinin dostları sırasına qətiyyən daxil deyil. Çünki Rusiyanın Azərbaycana münasibəti düşmənçilik xarakteri daşıyır və Rusiya Azərbaycanla qarşıdurma modeli əsasında münasibətlər qurmaqda davam edir. Kremlin davranışları Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin ciddi şəkildə pozulmasına yol açır. Azərbaycanın sərnişin təyyarəsinin Rusiya hava hücumundan müdafiə qüvvələri tərəfindən vurulmasından sonra baş verən proseslər bütövlükdə Rusiyanın Azərbaycana qarşı aqressiv siyasətini göstərir. Son vaxtlar Ukraynadakı SOCAR obyektlərinə endirilən zərbələr də onu göstərir ki, Rusiya Azərbaycanı təhdid etmək və geri çəkilməyə məcbur etmək niyyətindədir. Halbuki rəsmi Bakı qətiyyətli və prinsipial mövqeyi ilə Azərbaycanın geri çəkilməyəcəyini nümayiş etdirir”.
Politoloq bildirib ki, Azərbaycanın uğurlu enerji siyasəti yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyduğunu Kreml də yaxşı anlayır:
“Azərbaycan Ukraynaya, Suriyaya və Yaxın Şərq ölkələrinə enerji resursları satmağa başlayıb ki, bu da Kreml üçün ciddi narahatlıq doğurur. Rusiyada hesab edirlər ki, yalnız Rusiya enerji resurslarını dünya bazarlarına çıxarmalıdır, Azərbaycan və Orta Asiya dövlətlərinin bunu etməsi yolverilməzdir. Halbuki bütün dövlətlərin dünya bazarlarına çıxmaq hüququ mövcuddur və bunun Rusiyaya heç bir aidiyyəti yoxdur. Məhz bu səbəbdən Rusiya Azərbaycanın enerji obyektlərini hədəf alır. Ukraynadakı SOCAR yanacaqdoldurma stansiyasının vurulması da Azərbaycana qarşı yönəlmiş aqressiv davranışdır”.
Elçin Xalidbəyli qeyd edib ki, istənilən halda Rusiyanın bütün bu məkirli planları heç bir nəticə verməyəcək:
“Rəsmi Bakı hər zaman olduğu kimi qətiyyətli mövqeyini nümayiş etdirərək Kremlə bildirir ki, Azərbaycan öz maraqlarından geri çəkilməyəcək. Azərbaycanın maraqları hansı bazarlara çıxmağı və hansı dövlətlərlə iqtisadi-ticari münasibətlər qurmağı tələb edirsə, Azərbaycan bunu edəcək və bunun üçün Rusiyanın mövqeyini nəzərə almağa qətiyyən ehtiyac duymayacaq. Yəni bütün bunlar sadəcə Azərbaycana qarşı təzyiq kampaniyasıdır və bu kampaniyanın uzun müddət davam etməyəcəyi aydındır. Kreml bir yerdə dayanmağa məcbur olacaq”.
Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az