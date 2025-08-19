"Ferentsvaroş" və "Qarabağ"ın start heyətləri açıqlandı - ÇL

UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində Macarıstanda "Ferentsvaroş"la "Qarabağ" arasında keçiriləcək ilk oyun üçün start heyətləri açıqlanıb.
Metbuat.az UEFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, komandalar bu gün Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək matçda meydana aşağıdakı heyətlərlə çıxacaqlar.
"Ferentsvaroş": 90. Denes Dibuş, 3. Stefan Qartenmann, 28. Toon Raemaekers, 22. Qabor Salai, 25. Cebrail Makrekis, 64. Aleks Tot, 23. Bense Etvöş, 36. Qavriel Kaniçovski, 47. Kallum O'Douda, 75. Lenni Jozef, 19. Barnabaş Varqa
"Qarabağ": 99. Mateuş Koxalski, 2. Mateus Silva, 13. Bəhlul Mustafazadə, 81. Kevin Medina, 44. Elvin Cəfərquliyev, 20. Kadi Borges, 35. Pedro Bikalyo, 8. Marko Yankoviç, 10. Abdullah Zubir (k), 15. Leandro Andrade, 90. Nəriman Axundzadə