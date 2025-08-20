Paşinyan Overçukla görüşdü

Paşinyan Overçukla görüşdü
16:42 20 Avqust 2025
158 Dünya
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan Rusiya baş nazirinin müavini Aleksey Overçuku qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan hökumətinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Görüş zamanı Ermənistan-Rusiya ikitərəfli gündəliyi ilə bağlı məsələlər müzakirə edilib. Həmsöhbətlər Avrasiya İqtisadi Birliyi çərçivəsində əməkdaşlığın aktual mövzularına toxunublar.

Ticarət dövriyyəsinin həcmlərinin dinamikasına, eləcə də birgə proqramların icrasının gedişinə istinad edilib.

Tərəflər qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparıblar.

