Sentyabrda bu bürclərin bəxti açılacaq
21:10 23 Avqust 2025
9465 Maraqlı
Astroloqların proqnozlarına görə, sentyabr ayı bəzi bürclər üçün tam bir dönüş nöqtəsi olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, həm şəxsi həyat, həm də karyera sahəsində gözlənilməz xoş xəbərlər, yeni imkanlar və bolluq dolu günlər bu bürclərin qarşısına çıxacaq.

Qoç (21 mart – 20 aprel)
Qoç bürcü üçün sentyabr ayı yenilənmə və güc toplama dövrü olacaq. Ulduzlar sizə həm iş həyatında, həm də şəxsi münasibətlərdə böyük dəstək verir. İtirilmiş ümidlər geri dönəcək, uzun müddətdir həsrətində olduğunuz bir müjdə qapınızı döyəcək. Maddi məsələlərdə də irəliləyiş gözlənilir.

Şir (23 iyul – 22 avqust)
Şir bürcləri sentyabrda parlayacaq! Onların əzmi və zəhməti bu ay öz bəhrəsini verəcək. Həm iş sahəsində yeni uğurlar, həm də şəxsi həyatda gözlənilməz romantik anlar yaşana bilər. Uzun müddətdir gecikən pullar və imkanlar bu ay reallaşacaq. Şirlər üçün sentyabr tam mənası ilə "bəxt ayı" olacaq.

Tərəzi (23 sentyabr – 22 oktyabr)
Tərəzi bürcü üçün bu ay balansı tapmaq və istədiklərini əldə etmək vaxtıdır. Xüsusilə karyera sahəsində yüksəliş gözlənilir. Ətrafınızdan dəstək görəcək, yeni iş imkanları ilə qarşılaşacaqsınız. Maddi çətinliklər geridə qalacaq. Həmçinin sevgi həyatınızda gözlənilməz xoş anlar baş verə bilər.

Oğlaq (22 dekabr – 19 yanvar)
Oğlaqlar üçün sentyabr uğurun açarı olacaq. Uzun müddət zəhmət çəkdiyiniz işlərin bəhrəsini görəcəksiniz. Yeni gəlir mənbələri və şanslı təsadüflər həyatınıza rəng qatacaq. Ailəvi məsələlərdə də müsbət dəyişikliklər olacaq. Bu ay sizin üçün həm maddi, həm də mənəvi rahatlıq gətirəcək.

