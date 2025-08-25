Xəzərin səviyyəsinin enməsi bu sahələrə ciddi təsir edəcək - Ekspert

Xəzərin səviyyəsinin enməsi bu sahələrə ciddi təsir edəcək -
18:54 25 Avqust 2025
213 Ölkə
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Alimlərin proqnozlarına görə, əsrin sonuna qədər Xəzər dənizinin su səviyyəsi 8–21 metr azalacaq. Bu proses Azərbaycanın və region ölkələri iqtisadiyyatına hansı əsas təsirləri göstərə bilər?

Mövzu ilə bağlı Metbuat.az-a danışan iqtisadçı Eldəniz Əmirov bildirib ki, suyun geri çəkilməsi həm nəqliyyat, həm enerji, həm də turizm sahələrinə mənfi təsir edəcək:

“Əvvəlki dövrlərdə də Xəzərin səviyyəsi bugünkündən kifayət qədər aşağı olmuş, daha sonra artmışdır. Bu, uzun illər davam edən geri çəkilmə və səviyyənin artma prosesidir. Konkret təsirə gəldikdə, bu, həm nəqliyyat sektoruna, yəni orta dəhlizin reallaşmasına, həm Azərbaycanda neft-qaz sektoruna, həm turizm sektoruna, həm də balıqçılıq sənayesinə mənfi təsir göstərəcək. Çünki suyun səviyyəsinin dəyişməsi neft-qaz sənayesində aparılan işlərə mənfi təsir edir. Platformaların yerləşdirilməsi, boru kəmərlərinin işləməsi, səviyyənin qorunması, təhlükəsizlik tədbirləri, gəmilərin hərəkəti və onların mühafizəsi, digər xərclər və investisiya məsələlərinə də təsir olacaqdır. Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizi boyunca aparılan fəaliyyətlər və bu fəaliyyətin potensialının reallaşması, təbii ki, limanlara təsir edəcək. 20 metrədək eniş limanlarda ciddi problemlər yarada bilər. İstər Bakı, istər Türkmənbaşı, istərsə də Aktau limanlarının fəaliyyətində müəyyən təsirlər müşahidə olunacaq. Ən çox təsir isə Xəzərin enməsi nəzərə alınmadan qurulmuş limanlarda görünəcək. Lakin proses uzunmüddətli olduğundan, müəyyən qabaqlayıcı tədbirlər görülməsi mümkündür. Bu isə əlavə xərc yaradacaq”.

Ekspertin sözlərinə görə, balıqçılıq və balıq sənayesinə mənfi təsir göstərəcək:

”Balıqçılığa gəldikdə, düşünürəm ki, Azərbaycan balıqçılıqdan iqtisadiyyata ciddi gəlir əldə etmirdi, lakin bu, biomüxtəlifliyə mənfi təsir göstərəcək. Balıqçılıq və balıq sənayesinə mənfi təsir olacaq. Xəzərdə həm balıqçılıq sənayesinin inkişafı, həm də biomüxtəlifliyin qorunması qənaətbəxş səviyyədə deyil. Bundan əlavə, Xəzər sahili boyunca fəaliyyət göstərən ailə təsərrüfatları və digər subyektlər, istər turizm, istər Xəzər sektorunun digər xidmət sahələri olsun, ciddi şəkildə təsirlənəcək”.

O qeyd edib ki, Xəzərin səviyyəsinin dəyişməsi tarixi olaraq hər zaman müşahidə olunub:

“Sabayıl və ya Bayıl qalası 1306-cı ildə zəlzələ nəticəsində dağılıb və suyun altında qalıb. Lakin 18-ci əsrdə, Xəzərin səviyyəsinin aşağı düşməsi ilə qala yenidən üzə çıxıb. Yəni, Xəzərin səviyyəsinin dəyişməsi tarixi olaraq hər zaman müşahidə olunub. Qarşıda nə baş verəcəyini dəqiq bilmirik. Sadəcə suyun buxarlanması, axının azalması kimi ümumi faktorları nəzərə alırıq, amma tektonik və geoloji proseslər gələcəkdə bizə fərqli nəticələr göstərə bilər. Araşdırmalar göstərir ki, tarix boyunca Xəzərin səviyyəsi hətta 160 metrədək dəyişib. Məsələn, Pleistosen və Holosen dövrlərində Xəzərin səviyyəsi oynamışdır. Geoloji və tarixi araşdırmalar bunu təsdiqləyir. Son 3 min ildə isə Xəzərin səviyyəsi 20–25 metr aralığında dəyişib. Son 150 ildə isə bu dəyişiklik daha məhdud, təxminən 2–3 metr civarında olubdur. Məsələn, 1978–1995-ci illər ərzində Xəzərin səviyyəsi 2,5 metr yüksəlib, 1995-ci ildən sonra isə enişlər müşahidə olunub”.

Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Saat 10:00-da qaz kəsiləcək -

Saat 10:00-da qaz kəsiləcək -Bu ərazilərdə

25 Avqust 2025 19:53
Kriptovalyuta zərəri belə kompensasiya edilə bilər

Kriptovalyuta zərəri belə kompensasiya edilə bilər

25 Avqust 2025 19:07
Azərbaycanda 16800 nəfərin yoluxduğu xəstəlik nədir?

Azərbaycanda 16800 nəfərin yoluxduğu xəstəlik nədir?

25 Avqust 2025 18:16
Avqustun 26-29-da Bakıda hava kəskin dəyişəcək

Avqustun 26-29-da Bakıda hava kəskin dəyişəcək

25 Avqust 2025 18:01
Bakıda orta əməkhaqqı artdı

Bakıda orta əməkhaqqı artdı

25 Avqust 2025 17:58
Qarabağda turizmin yeni ünvanı -

Qarabağda turizmin yeni ünvanı - "Badam Hotel & Restaurant"

25 Avqust 2025 17:39
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

“Fənərbaxça”da Mourinyo iddiası -

25 Avqust 2025 20:45

3 bürcə hər tərəfdən pul gələcək -

25 Avqust 2025 20:15

Saida Mirziyoyeva Mehriban Əliyevanı təbrik etdi

25 Avqust 2025 19:27

IX “Muğam” Televiziya Müsabiqəsinin qalibləri məlum oldu

25 Avqust 2025 19:12

Kriptovalyuta zərəri belə kompensasiya edilə bilər

25 Avqust 2025 19:07

Ançelotti "Real"a böyük jest etdi

25 Avqust 2025 19:05

Xəzərin səviyyəsinin enməsi bu sahələrə ciddi təsir edəcək -

25 Avqust 2025 18:54

Tramp İlham Əliyevə maraqlı hədiyyə göndərdi -

25 Avqust 2025 18:36

Rəqsanənin ərinə cinayət işi açıldı -

25 Avqust 2025 18:20

Azərbaycanda 16800 nəfərin yoluxduğu xəstəlik nədir?

25 Avqust 2025 18:16