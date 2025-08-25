3 bürcə hər tərəfdən pul gələcək - Bolluq olacaq

Avqustun sonu dörd Çin əlaməti üçün xüsusi olacaq.
Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, ayın son günlərində tale onlara gözlənilməz şanslar, xoş maliyyə gəlirləri və şəxsi həyatlarında harmoniya bəxş edəcək.
Çin ulduz falı hansı əlamətlər üçün xüsusilə şanslı olacaq.
Siçovul (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)
Vəziyyətin sizin xeyrinizə olduğunu hiss edəcəksiniz. Avqustun son həftəsi xəbərlər və ya yeni maliyyə üfüqləri açacaq fürsət gətirəcək. Bu bonus, gözlənilməz qazanc və ya çoxdan arzuladığınız təklif ola bilər.
Ətrafınızda sizə kömək etməyə və dəstəkləməyə hazır olan insanlar peyda olacaq və məhz bu əlaqələr sayəsində mövqelərinizi möhkəmləndirə biləcəksiniz.
İlan (1965, 1977, 1989, 2001, 2013)
Sizin üçün bu dövr müdriklik və sərfəli qərarların simvolu olacaq. İlanlar iş və istirahət arasında mükəmməl tarazlığı tapa biləcək, eyni zamanda maddi vəziyyətinizi yaxşılaşdırmaq şansınız olacaq.
Gələcəyə inam bəxş edəcək uğurlu müqavilə və ya sövdələşmə mümkündür. İntuisiyanız mühüm anı qaçırmamağa kömək edəcək, ona görə də hisslərinizə etibar edin və hərəkəti təxirə salmayın.
Əjdaha (1964, 1976, 1988, 2000, 2012)
Sizi parlaq və hadisələrlə dolu günlər gözləyir. Əjdahalar çoxdan cavabsız qalan sualları həll etməyə kömək edəcək bir ilham dalğası hiss edəcəklər.
Avqustun son həftəsində gəlirdə artım və ya gözlənilməz maliyyə dəstəyi mümkündür. Bəziləri üçün bu dövr sonradan əhəmiyyətli qazanc gətirəcək yeni layihələrin real başlanğıcı olacaq.
İt (1970, 1982, 1994, 2006, 2018)
Avqustun sonu sizə sabitlik və inam hissi bəxş edəcək. İtlər əvvəlki səylər üçün xoş bir mükafat gözləyə bilər və bu mükafat yalnız maddi olmayacaqdır.
İnkişaf üçün yeni imkanlar və ya gələcəkdə dayağa çevriləcək faydalı tanışlıqlar əldə edə bilərsiniz. İndi uzun müddət nəyi təxirə saldığınıza qərar verməyə dəyər, çünki xoşbəxtlik artıq yaxındır.