3 bürcə hər tərəfdən pul gələcək - Bolluq olacaq

3 bürcə hər tərəfdən pul gələcək -
20:15 25 Avqust 2025
190 Maraqlı
Anar Türkeş
A- A+

Avqustun sonu dörd Çin əlaməti üçün xüsusi olacaq.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, ayın son günlərində tale onlara gözlənilməz şanslar, xoş maliyyə gəlirləri və şəxsi həyatlarında harmoniya bəxş edəcək.

Çin ulduz falı hansı əlamətlər üçün xüsusilə şanslı olacaq.

Siçovul (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Vəziyyətin sizin xeyrinizə olduğunu hiss edəcəksiniz. Avqustun son həftəsi xəbərlər və ya yeni maliyyə üfüqləri açacaq fürsət gətirəcək. Bu bonus, gözlənilməz qazanc və ya çoxdan arzuladığınız təklif ola bilər.

Ətrafınızda sizə kömək etməyə və dəstəkləməyə hazır olan insanlar peyda olacaq və məhz bu əlaqələr sayəsində mövqelərinizi möhkəmləndirə biləcəksiniz.

İlan (1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Sizin üçün bu dövr müdriklik və sərfəli qərarların simvolu olacaq. İlanlar iş və istirahət arasında mükəmməl tarazlığı tapa biləcək, eyni zamanda maddi vəziyyətinizi yaxşılaşdırmaq şansınız olacaq.

Gələcəyə inam bəxş edəcək uğurlu müqavilə və ya sövdələşmə mümkündür. İntuisiyanız mühüm anı qaçırmamağa kömək edəcək, ona görə də hisslərinizə etibar edin və hərəkəti təxirə salmayın.

Əjdaha (1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Sizi parlaq və hadisələrlə dolu günlər gözləyir. Əjdahalar çoxdan cavabsız qalan sualları həll etməyə kömək edəcək bir ilham dalğası hiss edəcəklər.

Avqustun son həftəsində gəlirdə artım və ya gözlənilməz maliyyə dəstəyi mümkündür. Bəziləri üçün bu dövr sonradan əhəmiyyətli qazanc gətirəcək yeni layihələrin real başlanğıcı olacaq.

İt (1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Avqustun sonu sizə sabitlik və inam hissi bəxş edəcək. İtlər əvvəlki səylər üçün xoş bir mükafat gözləyə bilər və bu mükafat yalnız maddi olmayacaqdır.

İnkişaf üçün yeni imkanlar və ya gələcəkdə dayağa çevriləcək faydalı tanışlıqlar əldə edə bilərsiniz. İndi uzun müddət nəyi təxirə saldığınıza qərar verməyə dəyər, çünki xoşbəxtlik artıq yaxındır.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Bu həftə 3 bürcün pul problemi olmayacaq

Bu həftə 3 bürcün pul problemi olmayacaq

25 Avqust 2025 12:15
İlin sonunadək evlənəcək bürclər

İlin sonunadək evlənəcək bürclər

24 Avqust 2025 22:36
Putin və Trampın görüşünün fotosu olan köynəklər satışa çıxarıldı

Putin və Trampın görüşünün fotosu olan köynəklər satışa çıxarıldı

24 Avqust 2025 14:45
Bu bürclərin şans dövrü başlayır

Bu bürclərin şans dövrü başlayır

24 Avqust 2025 14:10
Sentyabrda bu bürclərin bəxti açılacaq

Sentyabrda bu bürclərin bəxti açılacaq

23 Avqust 2025 21:10
Həftəsonunun ən şanslı

Həftəsonunun ən şanslı BÜRCLƏRİ

23 Avqust 2025 15:22
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

“Fənərbaxça”da Mourinyo iddiası -

25 Avqust 2025 20:45

3 bürcə hər tərəfdən pul gələcək -

25 Avqust 2025 20:15

Saida Mirziyoyeva Mehriban Əliyevanı təbrik etdi

25 Avqust 2025 19:27

IX “Muğam” Televiziya Müsabiqəsinin qalibləri məlum oldu

25 Avqust 2025 19:12

Kriptovalyuta zərəri belə kompensasiya edilə bilər

25 Avqust 2025 19:07

Ançelotti "Real"a böyük jest etdi

25 Avqust 2025 19:05

Xəzərin səviyyəsinin enməsi bu sahələrə ciddi təsir edəcək -

25 Avqust 2025 18:54

Tramp İlham Əliyevə maraqlı hədiyyə göndərdi -

25 Avqust 2025 18:36

Rəqsanənin ərinə cinayət işi açıldı -

25 Avqust 2025 18:20

Azərbaycanda 16800 nəfərin yoluxduğu xəstəlik nədir?

25 Avqust 2025 18:16