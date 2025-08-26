“Kəlbəcərdə məskunlaşma geopolitik baxımdan da müsbət haldır” - Politoloq

“Kəlbəcərdə məskunlaşma geopolitik baxımdan da müsbət haldır” -
17:07 26 Avqust 2025
184 Qarabağ
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Xəbər verildiyi kimi, 20 Avqust Kəlbəcər şəhərinə ilk köç karvanı yola salınıb. Bəs Kəlbəcər şəhərinin yenidən qurulması və sakinlərin geri dönüşü Azərbaycanın dövlətçilik möhkəmlənməsinə və regionun geosiyasi roluna necə təsir göstərəcək?

Mövzu ilə bağlı Metbuat.az-a danışan politoloq Əli Mustafa bildirib ki, Kəlbəcərin məskunlaşması və sakinlərin öz yurdlarına dönməsi xalqımızın sosial rifahı baxımından çox önəmlidir:

“30 il köçkünlükdən sonra insanların öz evlərinə və torpaqlarına qayıtması mühtəşəm bir haldır. Kəlbəcər strateji bir rayondur və Ermənistanla sərhəddə yerləşir. Coğrafi mövqeyi və hərbi-strateji əhəmiyyəti onu son dərəcə önəmli edir. Kəlbəcərdə insanların məskunlaşması ordunun oradakı hərbi hissələrinin mənəvi və psixoloji vəziyyətinə də müsbət təsir göstərir. Hərbçilərimiz bilirlər ki, artıq orada vətəndaşlar var, vətəndaşlar isə sərhədin qorunduğunu görür”.

O bildirib ki, ermənilər də anlayır ki, Kəlbəcər artıq öz sakinləri ilə birlikdədir və ona hücum etmək, işğal etmək kimi niyyətlər uğursuzdur:

“Bu günlərdə bəyan edildiyi kimi, Ermənistan sərhəddə hərbi qüvvələrinin sayını azaldıb. Azərbaycan ordusunun güclü olması, xalqın öz tarixi torpaqlarına qayıtması və sərhəd bölgələrinin abadlaşması düşmənin təcavüzkar niyyətlərini zəiflədir və puç edir. Kəlbəcərdə məskunlaşma həm sosial, həm hərbi, həm də geopolitik baxımdan müsbət bir haldır. Sərhəd bölgəsində əhalinin məskunlaşması və mövqelərin güclənməsi Azərbaycanın Cənubi Qafqazdakı mövqeyini möhkəmləndirir və regiondakı sinsi imperialist niyyətləri çökdürür”.

Ə.Mustafa sonda qeyd edib ki, Kəlbəcərdə əhalinin məskunlaşması həm vətəndaşlar, həm ordu, həm də Azərbaycanın geopolitik mövqeyi üçün olduqca müsbət hadisədir”.

Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
Kəlbəcər Əli Mustafa
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Şəhidi Elvin Dadaşovun doğulduğu gündür

Şəhidi Elvin Dadaşovun doğulduğu gündür

14 Avqust 2025 17:25
Hacı Qaraman ocağında bulaq istifadəyə verildi -

Hacı Qaraman ocağında bulaq istifadəyə verildi - FOTO

23 İyul 2025 21:29
Küləkli hava ilə bağlı xəbərdarlıq edildi

Küləkli hava ilə bağlı xəbərdarlıq edildi

27 May 2025 16:21
Bu restoranlarla bağlı tədbir görüləcək -

Bu restoranlarla bağlı tədbir görüləcək - Xəbərdarlıq

27 May 2025 10:26
Kamran Əliyev onu vəzifəsindən azad etdi

Kamran Əliyev onu vəzifəsindən azad etdi

26 May 2025 17:31
Bu rayonda əməliyyat keçirildi -

Bu rayonda əməliyyat keçirildi -Saxlanılanlar var

23 May 2025 11:37
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

23:00-da su kəsiləcək -

26 Avqust 2025 19:17

AFFA nümayəndəsi UEFA-nın tədbirində iştirak etdi

26 Avqust 2025 19:05

"Nəsiminin məzarının köçürülməsinə ehtiyac yoxdur" -

26 Avqust 2025 18:47

Toya gedən şəxslər qəzaya düşdü -

26 Avqust 2025 18:27

Sağlam qalmaq üçün hansı saatlarda qidalanmalıyıq? -

26 Avqust 2025 18:21

Allahşükür Paşazadə İran səfirini Qarabağa səfərə dəvət etdi

26 Avqust 2025 18:14

DİM-dən ali məktəblərə qəbul ilə bağlı məlumat

26 Avqust 2025 18:12

Trampın qərarı bu valyutanı kəskin zəiflətdi

26 Avqust 2025 18:09

Məktəblərdə dərs müddəti qısaldıla bilər? -

26 Avqust 2025 18:05

Emin Mehriban Əliyevanı təbrik etdi -

26 Avqust 2025 17:58