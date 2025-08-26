“Kəlbəcərdə məskunlaşma geopolitik baxımdan da müsbət haldır” - Politoloq

Xəbər verildiyi kimi, 20 Avqust Kəlbəcər şəhərinə ilk köç karvanı yola salınıb. Bəs Kəlbəcər şəhərinin yenidən qurulması və sakinlərin geri dönüşü Azərbaycanın dövlətçilik möhkəmlənməsinə və regionun geosiyasi roluna necə təsir göstərəcək?
Mövzu ilə bağlı Metbuat.az-a danışan politoloq Əli Mustafa bildirib ki, Kəlbəcərin məskunlaşması və sakinlərin öz yurdlarına dönməsi xalqımızın sosial rifahı baxımından çox önəmlidir:
“30 il köçkünlükdən sonra insanların öz evlərinə və torpaqlarına qayıtması mühtəşəm bir haldır. Kəlbəcər strateji bir rayondur və Ermənistanla sərhəddə yerləşir. Coğrafi mövqeyi və hərbi-strateji əhəmiyyəti onu son dərəcə önəmli edir. Kəlbəcərdə insanların məskunlaşması ordunun oradakı hərbi hissələrinin mənəvi və psixoloji vəziyyətinə də müsbət təsir göstərir. Hərbçilərimiz bilirlər ki, artıq orada vətəndaşlar var, vətəndaşlar isə sərhədin qorunduğunu görür”.
O bildirib ki, ermənilər də anlayır ki, Kəlbəcər artıq öz sakinləri ilə birlikdədir və ona hücum etmək, işğal etmək kimi niyyətlər uğursuzdur:
“Bu günlərdə bəyan edildiyi kimi, Ermənistan sərhəddə hərbi qüvvələrinin sayını azaldıb. Azərbaycan ordusunun güclü olması, xalqın öz tarixi torpaqlarına qayıtması və sərhəd bölgələrinin abadlaşması düşmənin təcavüzkar niyyətlərini zəiflədir və puç edir. Kəlbəcərdə məskunlaşma həm sosial, həm hərbi, həm də geopolitik baxımdan müsbət bir haldır. Sərhəd bölgəsində əhalinin məskunlaşması və mövqelərin güclənməsi Azərbaycanın Cənubi Qafqazdakı mövqeyini möhkəmləndirir və regiondakı sinsi imperialist niyyətləri çökdürür”.
Ə.Mustafa sonda qeyd edib ki, Kəlbəcərdə əhalinin məskunlaşması həm vətəndaşlar, həm ordu, həm də Azərbaycanın geopolitik mövqeyi üçün olduqca müsbət hadisədir”.
Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az