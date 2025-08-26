Tez varlanan bürclər - Pulu özlərinə çəkirlər

Tez varlanan bürclər -
20:10 26 Avqust 2025
246 Maraqlı
Anar Türkeş
A- A+

Son illərdə aparılan astrologiya və sosial-iqtisadi araşdırmalar bəzi bürclərin digər bürclərə nisbətən daha tez maddi uğura nail olduğunu göstərir.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, astroloqlar bu fərqin əsas səbəbi kimi həmin bürclərin şəxsi xüsusiyyətlərini, risk almağa meyilliliklərini və qərarvermə bacarıqlarını göstərirlər.

Astroloqların fikrincə, Qoç, Oğlaq və Şir bürcləri maliyyə baxımından ən uğurlu bürclər sırasındadır. Qoçlar risk almağa meyilli olmaları və yeniliklərə cəsarətlə yanaşmaları sayəsində biznes sahəsində tez irəliləyirlər. Onlar sərmayələrini ağıllı şəkildə yönəldə bilirlər. Oğlaqlar isə məqsədyönlü və intizamlı xarakterləri ilə uzunmüddətli maliyyə sabitliyi əldə edirlər. Şir bürcündə doğulan şəxslər liderlik keyfiyyətləri, özlərinə inam və təşəbbüskarlıq sayəsində müvəffəqiyyətə nail olurlar.

Astrologiya Mərkəzi və bir sıra maliyyə institutlarının apardığı birgə araşdırmalara əsasən, Əkizlər və Tərəzi bürcləri də maliyyə uğuru baxımından ön sıralarda qərarlaşır. Onların güclü ünsiyyət bacarıqları və geniş sosial əlaqələri biznes aləmində uğur əldə etmələrində mühüm rol oynayır.

Elmi baxımdan isə alimlər qeyd edirlər ki, maddi uğur əsasən şəxsi keyfiyyətlər, zəhmət, əzm və mövcud sosial-iqtisadi şəraitlə əlaqədardır. Bununla belə, psixoloji tədqiqatlar göstərir ki, insanın doğum tarixinin müəyyən xüsusiyyətləri – o cümlədən bürc tipologiyası – onun riskə yanaşması və fürsətləri necə dəyərləndirməsinə müəyyən təsir göstərə bilər. Bu da dolayısı ilə maliyyə uğuruna yol aça bilər.

Mütəxəssislər bildirirlər ki, varlanmaq üçün bürcdən daha çox şəxsin özünə inamı, məqsədyönlülüyü və düzgün planlaşdırma qabiliyyəti əsas rol oynayır. Astrologiya isə bu prosesdə motivasiyaedici və istiqamətverici bir vasitə ola bilər.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

3 bürcə hər tərəfdən pul gələcək -

3 bürcə hər tərəfdən pul gələcək - Bolluq olacaq

25 Avqust 2025 20:15
Bu həftə 3 bürcün pul problemi olmayacaq

Bu həftə 3 bürcün pul problemi olmayacaq

25 Avqust 2025 12:15
İlin sonunadək evlənəcək bürclər

İlin sonunadək evlənəcək bürclər

24 Avqust 2025 22:36
Putin və Trampın görüşünün fotosu olan köynəklər satışa çıxarıldı

Putin və Trampın görüşünün fotosu olan köynəklər satışa çıxarıldı

24 Avqust 2025 14:45
Bu bürclərin şans dövrü başlayır

Bu bürclərin şans dövrü başlayır

24 Avqust 2025 14:10
Sentyabrda bu bürclərin bəxti açılacaq

Sentyabrda bu bürclərin bəxti açılacaq

23 Avqust 2025 21:10
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

​Kəlbəcərdə partlayış oldu -

26 Avqust 2025 22:53

Bu ölkəyə gediş haqqı kəskin bahalaşdı

26 Avqust 2025 22:43

200-dən çox keçmiş avropalı səfir İsrail barədə çağırış etdi

26 Avqust 2025 22:28

Müxalifət Makrona qarşı impiçment başlada bilər

26 Avqust 2025 22:12

"Qarabağ" tanınmış futbolçunun transferini açıqladı

26 Avqust 2025 21:50

Ulduz futbolçu "Real"dan ayrıldı

26 Avqust 2025 21:45

Plan yerləri ən çox bu ixtisas qrupunda dolub -

26 Avqust 2025 21:18

"Qarabağ"la matçda adi vəziyyətdən qol buraxdıq -

26 Avqust 2025 21:14

“WhatsApp”da status paylaşma üsulu dəyişdi

26 Avqust 2025 21:04

​“Qalatasaray”dan “Fənərbaxça”nı hiddətləndirən transfer

26 Avqust 2025 20:43