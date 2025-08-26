Tez varlanan bürclər - Pulu özlərinə çəkirlər

Son illərdə aparılan astrologiya və sosial-iqtisadi araşdırmalar bəzi bürclərin digər bürclərə nisbətən daha tez maddi uğura nail olduğunu göstərir.
Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, astroloqlar bu fərqin əsas səbəbi kimi həmin bürclərin şəxsi xüsusiyyətlərini, risk almağa meyilliliklərini və qərarvermə bacarıqlarını göstərirlər.
Astroloqların fikrincə, Qoç, Oğlaq və Şir bürcləri maliyyə baxımından ən uğurlu bürclər sırasındadır. Qoçlar risk almağa meyilli olmaları və yeniliklərə cəsarətlə yanaşmaları sayəsində biznes sahəsində tez irəliləyirlər. Onlar sərmayələrini ağıllı şəkildə yönəldə bilirlər. Oğlaqlar isə məqsədyönlü və intizamlı xarakterləri ilə uzunmüddətli maliyyə sabitliyi əldə edirlər. Şir bürcündə doğulan şəxslər liderlik keyfiyyətləri, özlərinə inam və təşəbbüskarlıq sayəsində müvəffəqiyyətə nail olurlar.
Astrologiya Mərkəzi və bir sıra maliyyə institutlarının apardığı birgə araşdırmalara əsasən, Əkizlər və Tərəzi bürcləri də maliyyə uğuru baxımından ön sıralarda qərarlaşır. Onların güclü ünsiyyət bacarıqları və geniş sosial əlaqələri biznes aləmində uğur əldə etmələrində mühüm rol oynayır.
Elmi baxımdan isə alimlər qeyd edirlər ki, maddi uğur əsasən şəxsi keyfiyyətlər, zəhmət, əzm və mövcud sosial-iqtisadi şəraitlə əlaqədardır. Bununla belə, psixoloji tədqiqatlar göstərir ki, insanın doğum tarixinin müəyyən xüsusiyyətləri – o cümlədən bürc tipologiyası – onun riskə yanaşması və fürsətləri necə dəyərləndirməsinə müəyyən təsir göstərə bilər. Bu da dolayısı ilə maliyyə uğuruna yol aça bilər.
Mütəxəssislər bildirirlər ki, varlanmaq üçün bürcdən daha çox şəxsin özünə inamı, məqsədyönlülüyü və düzgün planlaşdırma qabiliyyəti əsas rol oynayır. Astrologiya isə bu prosesdə motivasiyaedici və istiqamətverici bir vasitə ola bilər.