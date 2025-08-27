Qonşu ölkədə güclü zəlzələ oldu - Azərbaycan silkələndi

Qonşu ölkədə güclü zəlzələ oldu -
00:59 27 Avqust 2025
290 Ölkə
Anar Türkeş
A- A+

Xəzər dənizi sahillərində 5,7 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb.

Metbuat.az bu barədə Avropa Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzinə (EMSC) istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, yeraltı təkanlar Bakı vaxtı ilə saat 00:33-də Dərbənddən (Rusiya) 50 km şimal-şimal-qərbdə qeydə alınıb. Zəlzələ ocağı 11 km dərinlikdə yerləşib.

Tələfat və dağıntılar barədə məlumat daxil olmayıb.

AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən bildirilib ki, Dağıstandakı zəlzələ 5,3 maqnitudada olub, zəlzələ ocağı 66 kilometr dərinlikdə yerləşib.

Qeyd edək ki, təbiət hadisəsi Azərbaycanın bir sıra şəhər və rayonlarında da hiss edilib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Bakı Metrosundan sabahkı günlə bağlı açıqlama

Bakı Metrosundan sabahkı günlə bağlı açıqlama

27 Avqust 2025 00:17
​Kəlbəcərdə partlayış oldu -

​Kəlbəcərdə partlayış oldu - Yaralılar var

26 Avqust 2025 22:53
Mehriban Əliyeva paylaşım etdi

Mehriban Əliyeva paylaşım etdi

26 Avqust 2025 22:17
Saat 10:00-da qaz kəsiləcək -

Saat 10:00-da qaz kəsiləcək - Bu ərazilərdə

26 Avqust 2025 19:52
23:00-da su kəsiləcək -

23:00-da su kəsiləcək - Bu ərazilərdə

26 Avqust 2025 19:17
Emin Mehriban Əliyevanı təbrik etdi -

Emin Mehriban Əliyevanı təbrik etdi - VİDEO

26 Avqust 2025 17:58
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Xəyalları gerçəkləşəcək tək bürc -

27 Avqust 2025 01:15

Bakı Metrosundan sabahkı günlə bağlı açıqlama

27 Avqust 2025 00:17

Qazaxıstan klubu tarixi uğur qazandı -

27 Avqust 2025 00:15

Mourinyodan transferlərlə bağlı

27 Avqust 2025 00:08

430 işıq ili uzaqlıqda yeni planet kəşf edildi

26 Avqust 2025 23:47

"iPhone 17" seriyasında bu yeniliklər olacaq

26 Avqust 2025 23:44

"Əliyevin diplomatik bacarıqları təkrarolunmazdır" -

26 Avqust 2025 23:34

Mask Grok 2.5-i açıq mənbə etdi

26 Avqust 2025 23:19

​Kəlbəcərdə partlayış oldu -

26 Avqust 2025 22:53

Bu ölkəyə gediş haqqı kəskin bahalaşdı

26 Avqust 2025 22:43