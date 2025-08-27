Bu ölkədə 1 avroya ev satılır

Bu ölkədə 1 avroya ev satılır
Son illər dünya mediasında tez-tez rast gəlinən “1 avroya ev” elanları artıq regionların dirçəldilməsi üçün sosial layihəyə çevrilib.

Xüsusilə İtaliyanın bir sıra şəhərlərində simvolik qiymətə ev almaq mümkündür.

Metbuat.az xəbər verir ki, İtaliyada ilk dəfə 2008-ci illərdə tətbiq olunan bu təşəbbüs hazırda ölkənin onlarla kənd və şəhərində davam etdirilir. Əsas məqsəd əhalisi köçüb getmiş, evləri baxımsız qalmış kəndləri canlandırmaqdır.

Siciliya və Sardiniya adalarında yerləşən Mussomeli, Sambuca di Sicilia, Bivona, Gangi və Troina kimi qəsəbələrdə evlər rəsmi olaraq 1 avroya satışa çıxarılıb. Oxşar layihələr Toskana, Abruzzo və Piedmont bölgələrində də mövcuddur. Lakin bu ucuzluğun arxasında ciddi öhdəliklər dayanır: ev alındıqdan sonra alıcıdan 2–3 il ərzində təmir işlərini tamamlamaq tələb olunur. Çox vaxt 5–20 min avro arasında əlavə xərclər ortaya çıxır. Yəni “1 avro ev” əslində təmir öhdəliyi ilə birlikdə real investisiyaya çevrilir.

İtaliyanın uğurlu nümunəsi başqa Avropa ölkələrində də maraq doğurub. İspaniya və Fransanın bəzi kəndlərində də oxşar təşəbbüslər var, amma hələ İtaliya qədər geniş yayılmayıb. Xorvatiyada bəzi kəndlərdə dövlət ucuz torpaq və evlər təklif edərək gənc ailələri bölgəyə cəlb etməyə çalışır.

Avropadan kənarda isə maraqlı yanaşmalar mövcuddur. Məsələn, Cənubi Koreyada Seul şəhərində boş qalmış binaların bəzi ofis sahələri sosial bizneslər üçün “1 avroya kirayə” verilir. Məqsəd şəhərin iqtisadi həyatını canlandırmaqdır.

“1 avroluq evlər” xəbəri hər kəsin diqqətini çəkir, amma bu, sadəcə ucuz daşınmaz əmlak deyil. Bu layihələr, əslində, unudulmuş kəndləri dirçəltmək, mədəni irsi qorumaq və yeni sakinləri bölgəyə cəlb etmək üçün sosial-iqtisadi strategiyadır. Əsl qiymət isə evin alınmasından sonra başlayır: təmir, sənəd prosedurları və əlavə xərclər çox vaxt on minlərlə avroya qədər yüksəlir.

