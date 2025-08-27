Süni intellekt ilə arıqlamaq istəyənlərin nəzərinə

Son günlər süni intellekt vasitəsilə pəhriz proqramı hazırlayanların sayı artıb. Bəs bu yanaşma nə qədər doğrudur və riskləri nələrdir?
Mövzu ilə bağlı Metbuat.az-a açıqlama verən dietoloq Ləman Süleymanova bildirib ki, süni intelektin təqdim etdiyi məlumatlar müxtəlif saytlar və sosial şəbəkələrdən toplanmışdır və fərdi olaraq yoxlanılmayıb:
“Süni intellekt, “Google”un bir növ variantı kimi başa düşülə bilər. Necə ki, “Google” sorğu xidməti vasitəsilə məlumat tapmağa imkan verir, süni intellekt də sorğuluq xidmətinin daha sadələşmiş və rahat formasıdır. Məsələn, əvvəllər insanlar sənəd hazırlayanda və ya müəyyən iş görərkən bir neçə quruma müraciət edirdilər. İndi sistemləşdirilmiş xidmətlər sayəsində bütün prosesi rahatlıqla onlayn edə bilirlər. Süni intellekt də elə bu rahatlığın onlayn versiyasıdır. Lakin süni intellekt həkim deyil. Onun təqdim etdiyi məlumatlar müxtəlif saytlar və sosial şəbəkələrdən toplanmışdır və fərdi olaraq yoxlanılmayıb. Misal üçün, sosial şəbəkələrdə reklam olunan pəhrizlər və dərman tövsiyələrindən istifadə edərək insanlara diet proqramı təqdim edir. Bu cür hallar bəzən yalnış və hətta təhlükəli ola bilər. İnsanlar bunu həkimə müraciət etmədən istifadə etdikdə ciddi sağlamlıq problemləri ilə üzləşə bilərlər”.
Dietoloq qeyd edib ki, düzgün müayinə olmadan verilmiş tövsiyələr xeyirdən çox zərər verə bilər:
“Hər insanın orqanizmi fərdi olduğu üçün düzgün müayinə olmadan verilmiş tövsiyələr xeyirdən çox zərər verə bilər. Məsələn, bir nəfər evdə sosial şəbəkədən götürülmüş pəhriz proqramı ilə 2-3 kq arıqlaya bilər. Lakin sonra 10 kq artım yaşayacaqdır. Eyni zamanda yanlış dərman və ya pəhriz mədə-xora xəstəliyini ağırlaşdıra, qanaxmalara səbəb ola və ya qaraciyər funksiyasına zərər verə bilər. Süni intellekt sizin orqanizminizi analiz etmədiyi üçün təhlükəli maddələri tövsiyə edə bilər. Həkim-pasient münasibətində isə fərdi yanaşma var. Həkim pasienti psixoloji cəhətdən anlayır, dərisinin, gözlərinin vəziyyətini qiymətləndirir, lazımi analizləri təyin edir və nəticələrə əsaslanaraq müalicəni müəyyən edir. Süni intellekt bunu bacara bilmir, sadəcə oradan-buradan yığılan məlumatları təqdim edir. Buna görə də süni intellekt yalnız əlavə informasiya kimi istifadə olunmalıdır. Əsas müalicə və pəhriz proqramları yalnız ixtisaslı həkimlə məsləhətləşdikdən sonra tətbiq edilməlidir”.
Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az