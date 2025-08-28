"Pul düşkünü" olan 4 bürc - Daha çox istəyirlər

Bu dəfə astroloqlar puldan gözü doymayan, maddiyyata həddindən artıq önəm verən və acgöz kimi tanınan bürclərin siyahısını təqdim edib. Təbii ki, hər bir insan fərqlidir və bu ümumi bürc təsvirləri hamıya şamil edilmir. Lakin astrologiyada bəzi bürclər "pul düşkünü" və ya "acgöz" kimi tanınır.
Metbuat.az baku.ws-ə istinadən puldan gözü doymayan və acgöz bürclərin siyahıını təqdim edir.
Buğa bürcü
Xüsusiyyətləri: Maddi rahatlığa, lüksə və komforta düşkündür. Həyatdan zövq almağı sevir və bu da pul tələb edir. Bəzən pula qarşı hədsiz ehtiyac hiss edə bilər. Acgözlük səbəbi: Təhlükəsizlik hissi və rifah üçün daim daha çox pul istəyir.
Oğlaq bürcü
Xüsusiyyətləri: Karyera və maddi uğur Oğlaqlar üçün çox önəmlidir. Hər zaman daha yüksək mövqelərə, daha çox qazanca can atırlar. Acgözlük səbəbi: Uğur və status onlar üçün çox önəmlidir, buna görə maddiyyat ön plana çıxır.
Əqrəb bürcü
Xüsusiyyətləri: Gücə və nəzarətə düşkündürlər. Pul da güc vasitəsidir, bu səbəbdən onu toplamağa meyilli ola bilərlər. Acgözlük səbəbi: Pul onların güc hissini artırır, bu da onları daha çox istəməyə yönəldir.
Şir bürcü
Xüsusiyyətləri: Diqqət mərkəzində olmağı, lüks həyat tərzini sevir. Pul onlar üçün prestij və nüfuz vasitəsidir. Acgözlük səbəbi: Diqqət çəkmək və "ən yaxşısı" olmaq istəyi onları maddi şeylərə yönəldə bilər.