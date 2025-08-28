"Pul düşkünü" olan 4 bürc - Daha çox istəyirlər

"Pul düşkünü" olan 4 bürc -
03:19 28 Avqust 2025
94 Maraqlı
Anar Türkeş
A- A+

Bu dəfə astroloqlar puldan gözü doymayan, maddiyyata həddindən artıq önəm verən və acgöz kimi tanınan bürclərin siyahısını təqdim edib. Təbii ki, hər bir insan fərqlidir və bu ümumi bürc təsvirləri hamıya şamil edilmir. Lakin astrologiyada bəzi bürclər "pul düşkünü" və ya "acgöz" kimi tanınır.

Metbuat.az baku.wsistinadən puldan gözü doymayan və acgöz bürclərin siyahıını təqdim edir.

Buğa bürcü

Xüsusiyyətləri: Maddi rahatlığa, lüksə və komforta düşkündür. Həyatdan zövq almağı sevir və bu da pul tələb edir. Bəzən pula qarşı hədsiz ehtiyac hiss edə bilər. Acgözlük səbəbi: Təhlükəsizlik hissi və rifah üçün daim daha çox pul istəyir.

Oğlaq bürcü

Xüsusiyyətləri: Karyera və maddi uğur Oğlaqlar üçün çox önəmlidir. Hər zaman daha yüksək mövqelərə, daha çox qazanca can atırlar. Acgözlük səbəbi: Uğur və status onlar üçün çox önəmlidir, buna görə maddiyyat ön plana çıxır.

Əqrəb bürcü

Xüsusiyyətləri: Gücə və nəzarətə düşkündürlər. Pul da güc vasitəsidir, bu səbəbdən onu toplamağa meyilli ola bilərlər. Acgözlük səbəbi: Pul onların güc hissini artırır, bu da onları daha çox istəməyə yönəldir.

Şir bürcü

Xüsusiyyətləri: Diqqət mərkəzində olmağı, lüks həyat tərzini sevir. Pul onlar üçün prestij və nüfuz vasitəsidir. Acgözlük səbəbi: Diqqət çəkmək və "ən yaxşısı" olmaq istəyi onları maddi şeylərə yönəldə bilər.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Bu rəngin qramı qızıldan baha olub

Bu rəngin qramı qızıldan baha olub

27 Avqust 2025 23:45
Tezliklə varlanacaq 3 bürc -

Tezliklə varlanacaq 3 bürc - Pul axını olacaq

27 Avqust 2025 20:14
Zəngin olmaq üçün doğulan

Zəngin olmaq üçün doğulan 5 BÜRC

27 Avqust 2025 18:21
Bu ölkədə 1 avroya ev satılır

Bu ölkədə 1 avroya ev satılır

27 Avqust 2025 11:55
Xəyalları gerçəkləşəcək tək bürc -

Xəyalları gerçəkləşəcək tək bürc - Arzularına çatacaq

27 Avqust 2025 01:15
430 işıq ili uzaqlıqda yeni planet kəşf edildi

430 işıq ili uzaqlıqda yeni planet kəşf edildi

26 Avqust 2025 23:47
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Keçmiş “Qalatasaray”lı “Fənərbaxça”nı ÇL-dən kənarda qoydu

28 Avqust 2025 01:15

Qurban Qurbanov Prezidentin təbrikinə belə reaksiya verdi

28 Avqust 2025 00:12

“Qarabağ” qrup oyunlarını bu stadionda keçirəcək

28 Avqust 2025 00:05

ABŞ Qəzza ilə bağlı təşəbbüslərə mane olur -

27 Avqust 2025 23:47

Bu rəngin qramı qızıldan baha olub

27 Avqust 2025 23:45

İlham Əliyev "Qarabağ"ı

27 Avqust 2025 23:37

Qurbanov oyundan əvvəl futbolçulara

27 Avqust 2025 22:52

​Rusiya Avropa qoşunlarının Ukraynaya yerləşdirilməsinə razı deyil

27 Avqust 2025 22:45

"Qarabağ" Çempionlar Liqasında Liqa mərhələsinə

27 Avqust 2025 22:42

“WhatsApp”da internetə ehtiyac qalmadı -

27 Avqust 2025 22:17