"Qarabağ" Çempionlar Liqasında Liqa mərhələsinə yüksəldi

UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində "Ferentsvaroş"u (Macarstan) iki oyunun nəticəsinə əsasən üstələyən "Qarabağ" Liqa mərhələsinə yüksəlib.
Metbuat.az xəbər verir ki, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutan cavab matçı qonaqların 3:2 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Ev sahibi komandanın qollarını Leandro Andrade (25) və Abdullah Zubir (45) vurublar. Qonaqların heyətində isə Lenni Josef (14), Barnabas Varqa (55,pen) və Aleks Tot (82) diqqət mərkəzinə düşüblər.
Qeyd edək ki, səfərdəki ilk oyunda Azərbaycan çempionu 3:1 hesabı ilə qalib gəlmişdi.
Beləliklə, iki görüşün nəticəsinə əsasən "Ferentsvaroş"u mübarizədən kənarlaşdıran "Qarabağ" tarixində ikinci dəfə bu uğura imza atıb. Qurban Qurbanovun rəhbərlik etdiyi kollektiv daha öncə 2017/2018 mövsümündə qitənin ən nüfuzlu klub turnirinin qrup mərhələsinə (əvvəlki adı ilə) yüksəlmişdi.
22:25
UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin "Qarabağ" - "Ferentsvaroş" (Macarıstan) oyununda beşinci qol vurulub.
82-ci dəqiqədə Aleks Tot cərimə zərbəsini dəqiq yerinə yetirib.
82-ci dəqiqədə Aleks Tot cərimə zərbəsini dəqiq yerinə yetirib.
21:57
UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin "Qarabağ" - "Ferentsvaroş" (Macarıstan) oyununda hesab yenidən bərabərləşib.
55-ci dəqiqədə Barnabas Varqa kobud oyuna görə təyin olunan penaltini qola çevirib.
55-ci dəqiqədə Barnabas Varqa kobud oyuna görə təyin olunan penaltini qola çevirib.
21:48
UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin "Qarabağ" - "Ferentsvaroş" (Macarıstan) oyununda ikinci hissə başlayıb.
Ağdam təmsilçisi hesabda öndədir - 2:1.
Görüşü fransalı FIFA referisi Kleman Tyurpen idarə edir
21:32
UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin "Qarabağ" - "Ferentsvaroş" (Macarıstan) oyununda ilk hissə başa çatıb.
Ağdam təmsilçisi fasiləyə üstün yollanıb - 2:1.
Görüşü fransalı FIFA referisi Kleman Tyurpen idarə edir.
21:29
UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin "Qarabağ" - "Ferentsvaroş" (Macarıstan) oyununda üçüncü qol vurulub.
45-ci dəqiqədə Abdullah Zubir diqqət mərkəzinə düşüb.
45-ci dəqiqədə Abdullah Zubir diqqət mərkəzinə düşüb.
21:10
UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin "Qarabağ" - "Ferentsvaroş" (Macarıstan) oyununda hesab bərabərləşib.
25-ci dəqiqədə Leandro Andrade adını tabloya yazdırıb.
25-ci dəqiqədə Leandro Andrade adını tabloya yazdırıb.
20:57
UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin "Qarabağ" - "Ferentsvaroş" (Macarıstan) oyununda hesab açılıb.
14-cü dəqiqədə Lenni Josef fərqlənib.
14-cü dəqiqədə Lenni Josef fərqlənib.
20:45
UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin "Qarabağ" - "Ferentsvaroş" (Macarıstan) matçı start götürüb.
Görüşü fransalı FIFA referisi Kleman Tyurpen idarə edir.
Görüşü fransalı FIFA referisi Kleman Tyurpen idarə edir.