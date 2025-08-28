Mübahisə edən ulduz futbolçu gedir - ​"Barselona"da ara qarışdı

Mübahisə edən ulduz futbolçu gedir -
14:12 28 Avqust 2025
204 İdman
Anar Türkeş
A- A+

"Barselona"nın futbolçusu Fermin Lopez klubdan ayrıla bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Çelsi" klubu "Barselona"nın tələb etdiyi 70 milyon avronu ödəməyə razılıq verib. İddialara görə, “Çelsi” futbolçuya “Barselona”da aldığı məvacibdən iki dəfə çox maaş təklif edib. Bildirilir ki, Lopezin klubdan mümkün gedişi həm də soyunub-geyinmə otağındakı gərginliklə bağlıdır. İddialara görə, Lopezin "La Masia"dan olan klubdakı bəzi dostları ilə münasibətləri gərginləşib. Jurnalist Coan Fontesin sözlərinə görə, Lopez həmçinin paltardəyişmə otağında mübahisə edib və bu mübahisədə klub nümayəndəsi Alejandro Eçevarriyanın adı gündəmə gəlib. İddiaya görə, Eçevarriya Lopezdən karyerasını Premyer Liqada davam etdirməsini tələb edib. Kapitan Mark-Andre ter Stegenin vasitəçilik etməyə və iki tərəfi sakitləşdirməyə cəhd etdiyi də iddia edilir.

Prezident Joan Laportanın qohumu olan Eçevarriyanın klubda rəsmi vəzifəsi və üzvlük sahibi olmasa da, o. klub qərarlarında mühüm rol oynayır. Bildirilir ki, məşqçi Hansi Flikin “Levante” matçında Raphinhaya üstünlük verməsi Lopezi narazı salıb.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

UEFA Çempionlar Liqasında dəyişiklik etdi

UEFA Çempionlar Liqasında dəyişiklik etdi

28 Avqust 2025 15:39
“Qarabağ”ın əldə etdiyi qazanc bəlli oldu -

“Qarabağ”ın əldə etdiyi qazanc bəlli oldu - MƏBLƏĞ

28 Avqust 2025 12:21
"Qalatasaray"dan böyük transfer -

"Qalatasaray"dan böyük transfer - Ulduz futbolçu İstanbula gəldi

28 Avqust 2025 12:17
Azərbaycan Premyer Liqasında III turun təyinatları açıqlandı

Azərbaycan Premyer Liqasında III turun təyinatları açıqlandı

28 Avqust 2025 10:49
Türkiyə nəhəngi təntənə ilə transfer etdiyi futbolçunu göndərdi

Türkiyə nəhəngi təntənə ilə transfer etdiyi futbolçunu göndərdi

28 Avqust 2025 10:42
"Traktor" klubu "Qarabağ"ı təbrik etdi -

"Traktor" klubu "Qarabağ"ı təbrik etdi - FOTO

28 Avqust 2025 10:16
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Yanğın olan DOST mərkəzi bağlandı

28 Avqust 2025 16:13

"Yaxşıdır demək olmaz" -

28 Avqust 2025 16:02

Kiyevdə “Bayraktar” zavoduna zərbə endirilib

28 Avqust 2025 15:55

UEFA Çempionlar Liqasında dəyişiklik etdi

28 Avqust 2025 15:39

​“Birbank” tələbə təqaüd proqramının iki illik marafonu uğurla başa çatdı

28 Avqust 2025 15:12

İçərişəhərdə ağacların qeydiyyatına başlanıldı

28 Avqust 2025 14:56

"Suriyaya hər cür dəstəyi verəcəyik" -

28 Avqust 2025 14:40

Dağlıq yerdə velosipeddən yıxılan yeniyetmə öldü

28 Avqust 2025 14:29

Azərbaycanda güclü zəlzələ riski var? -

28 Avqust 2025 14:18

Paşinyan 9 noyabr üçtərəfli bəyanatın qüvvədən düşdüyünü bildirdi

28 Avqust 2025 14:12