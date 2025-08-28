Mübahisə edən ulduz futbolçu gedir - ​"Barselona"da ara qarışdı

"Barselona"nın futbolçusu Fermin Lopez klubdan ayrıla bilər.
Metbuat.az xəbər verir ki, "Çelsi" klubu "Barselona"nın tələb etdiyi 70 milyon avronu ödəməyə razılıq verib. İddialara görə, “Çelsi” futbolçuya “Barselona”da aldığı məvacibdən iki dəfə çox maaş təklif edib. Bildirilir ki, Lopezin klubdan mümkün gedişi həm də soyunub-geyinmə otağındakı gərginliklə bağlıdır. İddialara görə, Lopezin "La Masia"dan olan klubdakı bəzi dostları ilə münasibətləri gərginləşib. Jurnalist Coan Fontesin sözlərinə görə, Lopez həmçinin paltardəyişmə otağında mübahisə edib və bu mübahisədə klub nümayəndəsi Alejandro Eçevarriyanın adı gündəmə gəlib. İddiaya görə, Eçevarriya Lopezdən karyerasını Premyer Liqada davam etdirməsini tələb edib. Kapitan Mark-Andre ter Stegenin vasitəçilik etməyə və iki tərəfi sakitləşdirməyə cəhd etdiyi də iddia edilir.
Prezident Joan Laportanın qohumu olan Eçevarriyanın klubda rəsmi vəzifəsi və üzvlük sahibi olmasa da, o. klub qərarlarında mühüm rol oynayır. Bildirilir ki, məşqçi Hansi Flikin “Levante” matçında Raphinhaya üstünlük verməsi Lopezi narazı salıb.