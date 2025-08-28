Prezident Maqdalena Qrononu qəbul edib - FOTO

Prezident Maqdalena Qrononu qəbul edib -
12:52 28 Avqust 2025
129 Siyasət
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 28-də Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Maqdalena Qrononu qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Maqdalena Qrono Avropa İttifaqının rəhbərliyinin salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırıb, Azərbaycan Prezidentini Avropa İttifaqının rəhbərliyi və öz adından Vaşinqtonda Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılması, sülh gündəliyi ilə bağlı əldə edilmiş mühüm nəticələr münasibətilə təbrik edib. O, bu prosesin regionda davamlı sülhün təmin olunmasına böyük töhfə verdiyini vurğulayıb. Qonaq Avropa İttifaqına üzv dövlətlərin də Azərbaycanla Ermənistan arasında əldə olunmuş sülhü dəstəklədiklərini bildirib. Maqdalena Qrono, həmçinin Avropa İttifaqının iki ölkə arasında razılaşdırılmış məsələlərin, o cümlədən nəqliyyat dəhlizinin həyata keçirilməsi prosesinə dəstək verməyə hazır olduğunu qeyd edib.

Prezident İlham Əliyev salamlara və təbriklərə görə minnətdarlığını bildirib, onun da salamlarını Avropa İttifaqının rəhbərliyinə çatdırmağı xahiş edib.

Dövlətimizin başçısı Vaşinqtonda əldə olunan nəticələrin tarixi əhəmiyyət kəsb etdiyini deyərək, bu prosesdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının rolunu xüsusi vurğulayıb. Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, ABŞ-ın vasitəçiliyi ilə imzalanmış Vaşinqton bəyannaməsi, sülh sazişinin paraflanması və Minsk qrupunun ləğv edilməsi ilə bağlı Azərbaycan və Ermənistanın birgə müraciəti sülh prosesində atılan mühüm addımlardır.

Görüşdə ölkəmizin Ermənistanla ikitərəfli əsasda etimad quruculuğu tədbirlərini dəstəklədiyi qeyd olunub. Azərbaycanın əsas hissəsi ilə onun Naxçıvan regionu arasında maneəsiz nəqliyyat və tranzit bağlantısının yaradılmasının vacibliyi bir daha vurğulanıb, xüsusilə Naxçıvanda nəqliyyat infrastrukturunun yenilənməsi istiqamətində Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq üçün geniş imkanların olduğu bildirilib.

Söhbət zamanı Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlığın perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

İlham Əliyev Fərman imzaladı

İlham Əliyev Fərman imzaladı

28 Avqust 2025 13:16
Paşinyan yollar və sərhədlərin açılmasından danışdı

Paşinyan yollar və sərhədlərin açılmasından danışdı

28 Avqust 2025 11:50
İlham Əliyev "Qarabağ"ı

İlham Əliyev "Qarabağ"ı təbrik etdi

27 Avqust 2025 23:37
Rusiyanı narahat edən Ermənistanın Qərbə yaxınlaşmasıdır -

Rusiyanı narahat edən Ermənistanın Qərbə yaxınlaşmasıdır -Açıqlama

27 Avqust 2025 18:22
Fransanın ölkəmizdəki səfirinin diplomatik fəaliyyəti başa çatdı

Fransanın ölkəmizdəki səfirinin diplomatik fəaliyyəti başa çatdı

27 Avqust 2025 17:46
“Netanyahunun iddiaları əssasızdır” -

“Netanyahunun iddiaları əssasızdır” - Türkiyəli general

27 Avqust 2025 17:33
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Azərbaycanlı hakimr UEFA-dan təyinat aldı

28 Avqust 2025 13:54

Avqustun 29-da qaz kəsiləcək -

28 Avqust 2025 13:40

Bakıda ictimai nəqliyyatda qiymət 1 manat olacaq?

28 Avqust 2025 13:35

Azyaşlının döyülməsi faktı araşdırılır -

28 Avqust 2025 13:10

Tələbə krediti ilə bağlı müraciətlərin vaxtı açıqlandı

28 Avqust 2025 13:08

Partlayış olan binanın sakinlərinə kirayə pulu veriləcək

28 Avqust 2025 13:03

Prezident Maqdalena Qrononu qəbul edib -

28 Avqust 2025 12:52

“Qarabağ”ın əldə etdiyi qazanc bəlli oldu -

28 Avqust 2025 12:21

"Qalatasaray"dan böyük transfer -

28 Avqust 2025 12:17

Avqustun 29-da havanın temperaturu dəyişəcək

28 Avqust 2025 12:12