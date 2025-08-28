Fransa Ramallahda səfirlik aça bilər

Fransa Ramallahda səfirlik aça bilər
22:47 28 Avqust 2025
175 Dünya
Anar Türkeş
A- A+

Fransa hökuməti İordan çayının qərb sahilində səfirlik aça bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fransa Prezidenti Emmanuel Makronun İsrail-Fələstin məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Ofer Bronxteyn açıqlama verib. O, İsrailin “Kanal 12” televiziyasına Parisin Fələstin dövlətini tanımaq planını şərh edib. Nümayəndə bildirib ki, Fələstin dövlətini tanıdıqdan sonra Fransa hökuməti işğal altındakı İordan çayının qərb sahilində yerləşən Ramallah şəhərində səfirlik açmağı nəzərdən keçirir. Broxteyn İsrailin Qəzzaya planlaşdırdığı işğala da toxunaraq, Parisin bunun qarşısını almağa çalışdığını qeyd edib.

Makronun nümayəndəsi iddia edib ki, Qəzza işğal edilərsə İsrail beynəlxalq ictimaiyyətin güclü müqaviməti ilə üzləşəcək.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Bu ölkədə qırıcı təyyarə qəzaya uğradı -

Bu ölkədə qırıcı təyyarə qəzaya uğradı - FOTO

29 Avqust 2025 00:07
​Yaponiya ilə ABŞ arasında böyük investisiya sazişi təxirə salındı

​Yaponiya ilə ABŞ arasında böyük investisiya sazişi təxirə salındı

28 Avqust 2025 23:45
Sadəlövh ola bilmərik -

Sadəlövh ola bilmərik - Ruttedən Rusiyanın hücumuna reaksiya

28 Avqust 2025 22:04
Müdafiə sənayemiz tarix yazır -

Müdafiə sənayemiz tarix yazır - Ərdoğan

28 Avqust 2025 21:35
“Vaşinqton razılaşması kompromis deyil, ortaq qələbədir” -

“Vaşinqton razılaşması kompromis deyil, ortaq qələbədir” -Paşinyan

28 Avqust 2025 17:25
Kiyevdə “Bayraktar” zavoduna zərbə endirilib

Kiyevdə “Bayraktar” zavoduna zərbə endirilib

28 Avqust 2025 15:55
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Bu ölkədə qırıcı təyyarə qəzaya uğradı -

29 Avqust 2025 00:07

Ağdamda azyaşlıları döyən valideynlərin

28 Avqust 2025 23:58

AZAL-dan eyni sərnişin iki bilet ala bilər?

28 Avqust 2025 23:46

​Yaponiya ilə ABŞ arasında böyük investisiya sazişi təxirə salındı

28 Avqust 2025 23:45

​"Liverpul"un məşqçisindən "Qarabağ"la bağlı açıqlama

28 Avqust 2025 23:42

“Beşiktaş” avrokuboklarla vidalaşdı

28 Avqust 2025 23:19

Fransa Ramallahda səfirlik aça bilər

28 Avqust 2025 22:47

“Qalatasaray”ın ÇL-dəki rəqibləri

28 Avqust 2025 22:19

Şans qapıları 4 bürc üçün açıldı -

28 Avqust 2025 22:12

Sadəlövh ola bilmərik -

28 Avqust 2025 22:04