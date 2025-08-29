Bu halda sahibkarların xərcləri azala bilər - Açıqlama

Son illər bütün dünyada, o cümlədən Azərbaycanda da məsafədən iş modeli getdikcə populyarlaşır.
Bu iş metodu işçilərə ofisdən asılı olmadan, evdən və ya istənilən başqa yerdən işləməyə imkan verir. Ənənəvi iş mədəniyyətindən fərqli olaraq, remote iş saatlara deyil, nəticələrə fokuslanır.
Bu barədə Metbuat.az-a açıqlama verən İnsan resursları üzrə aparıcı mütəxəssis, biznes mentor Türkan Əkbərova bildirib ki, distant iş təkcə işçilər üçün deyil, həm də işəgötürənlər üçün faydalıdır:
"Avropada bu yanaşmanı rəhbərlər çox pozitiv qarşılayırlar. Ofis xərcləri azalır, vaxt itkisi olmur. Bu, həm işçi, həm də işəgötürən üçün faydalı bir vəziyyətdir. Maaşa da təsir etmir, əksinə, işçini motivasiya edir.
Əslində "remote" işin mahiyyəti saatla ölçülmür. Əsas məsələ odur ki, sənə verilən tapşırığı vaxtında, düzgün və keyfiyyətlə yerinə yetirəsən. Bizim gündəlik iclaslarımızda da belə soruşurlar: “Dünənki tapşırıqları yerinə yetirdinizmi?”. Artıq məsələ neçə saat işləməyində deyil, nəticədədir”.
Mütəxəssis vurğulayıb ki, Avropada formalaşmış iş sistemi ilə Azərbaycanın klassik iş mədəniyyəti arasında ciddi fərqlər olsa da, burada əsas məqamlardan biri işəgötürənin işçiyə göstərdiyi etimaddır:
“Bu sistemdə işçi günün müəyyən saatlarını ofisdə keçirməyə məcbur deyil. İstəsə günün ortasında idman zalına gedə, axşam işini davam etdirə bilər. Əsas məsələ odur ki, tapşırıq sabaha qədər bitməlidir. Nəticə əldə olunursa, hansı formada işlədiyi tamamilə onun seçimidir. Bu yanaşma işçilərdə məsuliyyət hissini artırır. Sahibkar üçün əsas odur ki, iş vaxtında və düzgün yerinə yetirilsin”.
Ekspert qeyd edib ki, əgər işçi həmin gün boşdursa, şirkət bunu da normal qarşılayır və ona görə əmək haqqı ödənilir. Çünki qəbul edilmiş prinsip budur:
“İşçinin dəyəri yalnız həmin gün gördüyü işlə ölçülmür, o şirkətin bir parçasıdır və onun varlığı belə investisiya kimi qəbul edilir.Təbii ki, bəzən vəziyyət tam əksinə olur. Elə günlər də olur ki, işin vaxtında təhvil verilməsi üçün işçi gecə cəmi iki-üç saat yatır, amma işi bitirmək üçün bütün gücünü sərf edir. Bu, əlavə olaraq işçinin özünü inkişaf etdirməsinə və daha çox layihə götürməsinə imkan yaradır".
Xatırladaq ki, Nazirlər Kabinetinin 2024-cü ildə fəaliyyəti haqqında hesabatına əsasən hazırda əmək funksiyalarının distant (məsafədən) iş formasında yerinə yetirilməsini nəzərdə tutan qanun layihəsi üzərində iş davam etdirilir. Hesabatda ailəli və azyaşlı uşağı olan qadınların bir saat işə gec gəlib bir saat işdən tez çıxmaları təklifinə münasibət bildirilib. Qeyd olunub ki, Əmək Məcəlləsinin bir sıra maddələrində azyaşlı uşağı olan qadınlar üçün qısaldılmış iş vaxtının tətbiq olunması müəyyən edilib.