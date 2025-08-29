ATƏT-in Minsk qrupu dekabra qədər tamamilə ləğv ediləcək

ATƏT-in Minsk qrupu dekabra qədər tamamilə ləğv ediləcək
12:16 29 Avqust 2025
Rusiya Azərbaycan və Ermənistanın Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının (ATƏT) Minsk qrupunun buraxılması ilə bağlı birgə qərarını dəstəkləyir, qrupun 2025-ci ilin dekabrına qədər tamamilə ləğv edilməsi planlaşdırılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın ATƏT-dəki daimi nümayəndəsi Aleksandr Lukaşeviç RBK-ya bildirib.

“Burada söhbət üç institutun - Minsk qrupunun, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsinin və Yüksək Səviyyəli Planlaşdırma Qrupunun işinə xitam verilməsindən gedir”.

