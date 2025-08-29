Azərbaycan boksçuları Çində medallar qazandılar

Azərbaycan boksçuları Çində medallar qazandılar
19:27 29 Avqust 2025
297 İdman
Anar Türkeş
A- A+

Yeniyetmə boksçulardan ibarət Azərbaycan millisinin üzvləri Çində keçirilən "Kəmər və Yol" beynəlxalq turnirində 4 medal qazanıblar.

Bu barədə Metbuataz-a Boks Federasiyasından məlumat verilib.

Yığma Sincan-Uyğur Muxtar Rayonunda 19 ölkənin iştirakı ilə baş tutan yarışda uğurlu çıxış edib.

Haqverdi Həsənov (63 kq) turnirin qalibi olub. O, finalda qazaxıstanlı rəqibinə qalib gəlib. Səftər Məmmədzadə (+80 kq) gümüş, Raul Heydərli (57 kq) və Adil Zalov (70 kq) bürünc medala yiyələnib.

Qeyd edək ki, komanda MDB Oyunlarına hazırlığı Çində davam etdirir. Milli sentyabrın 1-də Bakıya qayıdacaq.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Mourinyonu məşhur məşqçi əvəzləyə bilər

Mourinyonu məşhur məşqçi əvəzləyə bilər

29 Avqust 2025 19:05
Türkiyə yığmasının DÇ-2026 üçün heyəti müəyyənləşib

Türkiyə yığmasının DÇ-2026 üçün heyəti müəyyənləşib

29 Avqust 2025 16:55
“Fənərbağça”nın rəqibləri bəlli oldu

“Fənərbağça”nın rəqibləri bəlli oldu

29 Avqust 2025 16:12
Kərəm Aktürkoğlu "Fənərbağça"ya keçir

Kərəm Aktürkoğlu "Fənərbağça"ya keçir

29 Avqust 2025 15:52
Kərəm Aktürkoğlu "Fənərbağça"ya keçir

Kərəm Aktürkoğlu "Fənərbağça"ya keçir

29 Avqust 2025 15:52
"Fənərbağça" Mourinyo barədə qərarını verdi

"Fənərbağça" Mourinyo barədə qərarını verdi

29 Avqust 2025 12:11
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

İkinci şansı əldə edəcək bürclər -

29 Avqust 2025 20:09

Bəxtiyar Ərsayın yerinə o təyin edildi -

29 Avqust 2025 19:43

Azərbaycan boksçuları Çində medallar qazandılar

29 Avqust 2025 19:27

Mourinyonu məşhur məşqçi əvəzləyə bilər

29 Avqust 2025 19:05

Tiktoker "Miray" həbs edildi

29 Avqust 2025 17:52

Azad olunan ərazilərdə tullantılarla bağlı idarəetmə təkmilləşdiriləcək

29 Avqust 2025 17:28

Valideynləri tərəfindən döyülən körpə süni nəfəs aparatına qoşuldu

29 Avqust 2025 17:14

Prezidentin töhmət verdiyi icra başçısı kimdir? -

29 Avqust 2025 17:07

Türkiyə yığmasının DÇ-2026 üçün heyəti müəyyənləşib

29 Avqust 2025 16:55

Prezident “Qarabağ”a 5 milyon manat ayırdı

29 Avqust 2025 16:22