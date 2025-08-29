Azərbaycan boksçuları Çində medallar qazandılar

Yeniyetmə boksçulardan ibarət Azərbaycan millisinin üzvləri Çində keçirilən "Kəmər və Yol" beynəlxalq turnirində 4 medal qazanıblar.
Bu barədə Metbuataz-a Boks Federasiyasından məlumat verilib.
Yığma Sincan-Uyğur Muxtar Rayonunda 19 ölkənin iştirakı ilə baş tutan yarışda uğurlu çıxış edib.
Haqverdi Həsənov (63 kq) turnirin qalibi olub. O, finalda qazaxıstanlı rəqibinə qalib gəlib. Səftər Məmmədzadə (+80 kq) gümüş, Raul Heydərli (57 kq) və Adil Zalov (70 kq) bürünc medala yiyələnib.
Qeyd edək ki, komanda MDB Oyunlarına hazırlığı Çində davam etdirir. Milli sentyabrın 1-də Bakıya qayıdacaq.