​"Qarabağ" bu tarixlərdə oynayacaq

"Qarabağ"ın Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsindəki rəqibləri ilə nə zaman qarşılaşacağı məlum olub.
Metbuat.az xəbər verir ki, "Qarabağ" "Çelsi" ilə 4-cü, "Liverpul"la sonuncu, yəni 8-ci turda üz-üzə gələcək.
16 sentyabr 2025 23:00 - "Benfika" (səfər)
1 oktyabr 2025 20:45 - "Kopenhagen" (ev)
22 oktyabr 2025 20:45 - "Atletik" (səfər)
5 noyabr 2025 21:45 - "Çelsi" (ev)
25 noyabr 2025 00:00 - "Napoli" (səfər)
10 dekabr 2025 21:45 - "Ayaks" (ev)
21 yanvar 2026 21:45 - "Ayntraxt" (ev)
28 yanvar 2026 00:00 - "Liverpul" (səfər)