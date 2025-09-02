Cənubi Koreya Pxenyana qarşı radio təbliğatını dayandırdı

Cənubi Koreya Pxenyana qarşı radio təbliğatını dayandırdı
03:19 2 Sentyabr 2025
167 Dünya
Anar Türkeş
A- A+

Cənubi Koreya Şimala Koreyaya qarşı radio təbliğatını dayandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Seul son 15 ildə ilk dəfə belə addım həyata keçirib. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, Şimalla hərbi gərginliyin azaldılması istiqamətində həyata keçirilən səylər çərçivəsində "Azadlıq səsi"nin yayımı dayandırılıb. Məlumata görə, bundan əvvəl verilişlərdə pop mahnıları ilə yanaşı, Şimali Koreya haqqında xəbərlər də yer alırdı. Pxenyanın Ukraynaya qarşı Rusiyaya qoşun yeritməsi kimi məlumatlar da radio vasitəsilə açıqlanıb.

Qeyd edək ki, radio proqramı 2010-cu ildə Şimali Koreyanın Cənubi Koreya ordusuna məxsus "Çeonan" hərbi gəmisinin batırılmasında iştirakı ilə bağlı iddialardan sonra bərpa edilmişdi.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Putin və Tramp Zelenski ilə görüşlə bağlı hələ razılıq əldə etməyib -

Putin və Tramp Zelenski ilə görüşlə bağlı hələ razılıq əldə etməyib - Uşakov

02 Sentyabr 2025 00:27
Rusiya Ursula von der Leyenin təyyarəsinə müdaxilə edib -

Rusiya Ursula von der Leyenin təyyarəsinə müdaxilə edib - İddia

01 Sentyabr 2025 23:45
Türkiyə etibarlı tərəfdaşdır -

Türkiyə etibarlı tərəfdaşdır - Putin

01 Sentyabr 2025 22:49
Ərdoğan və Pezeşkian Çində Cənubi Qafqazı müzakirə etdi

Ərdoğan və Pezeşkian Çində Cənubi Qafqazı müzakirə etdi

01 Sentyabr 2025 17:42
Dünyanın ən böyük aysberqi parçalandı

Dünyanın ən böyük aysberqi parçalandı

01 Sentyabr 2025 16:18
Ərdoğan Putini Türkiyəyə səfərə dəvət etdi

Ərdoğan Putini Türkiyəyə səfərə dəvət etdi

01 Sentyabr 2025 12:17
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Cənubi Koreya Pxenyana qarşı radio təbliğatını dayandırdı

02 Sentyabr 2025 03:19

Tanışlıqda pula önəm verən bürc -

02 Sentyabr 2025 01:15

Putin və Tramp Zelenski ilə görüşlə bağlı hələ razılıq əldə etməyib -

02 Sentyabr 2025 00:27

Rusiya Ursula von der Leyenin təyyarəsinə müdaxilə edib -

01 Sentyabr 2025 23:45

Azərbaycanlı qadın Finlandiyada öldürüldü

01 Sentyabr 2025 23:24

Taksi qiymətləri bahalaşacaq? -

01 Sentyabr 2025 22:53

Türkiyə etibarlı tərəfdaşdır -

01 Sentyabr 2025 22:49

Özəl bağçalar üçün qrant proqramı gecikir? -

01 Sentyabr 2025 22:44

Bakıda tələbələrin kirayə ev tapması çətinləşir -

01 Sentyabr 2025 22:31

Xərçəng olmamaq üçün bunları edin

01 Sentyabr 2025 22:20