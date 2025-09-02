Avropanın heyran olduğu futbolçu "Qalatasaray"da

"Qalatasaray" yarımmüdafiəçi transferində uğur əldə etmək üzrədir.
Metbuat.az xəbər verir ki, "Qalatasaray" “Mançester Siti”nin ulduz yarımmüdafiəçisi İlkay Gündoğan üçün illik 5 milyon avro maaş təklif edib. “Aspor”unxəbərinə görə, tərəflər razılıq əldə edib. "Qalatasaray" transferi yekunlaşdırmaq üçün İngiltərəyə heyət göndərib. İlkay Gündoğanın Türkiyəyə gəlmək üzrə olduğu irəli sürülüb.
Qeyd edək ki, İlkay Gündoğan bu mövsüm "Mançester Siti"nin heyətində 4 oyuna 2 qol vurub və 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.