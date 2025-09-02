Avropanın heyran olduğu futbolçu "Qalatasaray"da

Avropanın heyran olduğu futbolçu "Qalatasaray"da
10:43 2 Sentyabr 2025
170 İdman
Anar Türkeş
A- A+

"Qalatasaray" yarımmüdafiəçi transferində uğur əldə etmək üzrədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Qalatasaray" “Mançester Siti”nin ulduz yarımmüdafiəçisi İlkay Gündoğan üçün illik 5 milyon avro maaş təklif edib. “Aspor”unxəbərinə görə, tərəflər razılıq əldə edib. "Qalatasaray" transferi yekunlaşdırmaq üçün İngiltərəyə heyət göndərib. İlkay Gündoğanın Türkiyəyə gəlmək üzrə olduğu irəli sürülüb.

Qeyd edək ki, İlkay Gündoğan bu mövsüm "Mançester Siti"nin heyətində 4 oyuna 2 qol vurub və 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Türkiyə nəhənginin istədiyi futbolçu seçimini etdi

Türkiyə nəhənginin istədiyi futbolçu seçimini etdi

02 Sentyabr 2025 11:45
Juninyo "Qarabağ"a qayıtdı

Juninyo "Qarabağ"a qayıtdı

02 Sentyabr 2025 11:21
​"Qalatasaray"a tarixi təklif -

​"Qalatasaray"a tarixi təklif - Qəbul edildi

02 Sentyabr 2025 09:42
Gürcü futbolçu İspaniya nəhənginə transfer oldu

Gürcü futbolçu İspaniya nəhənginə transfer oldu

02 Sentyabr 2025 08:25
"Fənərbaxça" ulduz futbolçunun transferini açıqladı -

"Fənərbaxça" ulduz futbolçunun transferini açıqladı - Osimhenə rəqib gəldi

01 Sentyabr 2025 22:15
“Fənərbaxça”dan böyük transfer -

“Fənərbaxça”dan böyük transfer - “Qalatasaray"ın istədiyi ulduzu aldı

01 Sentyabr 2025 21:43
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Avqustda havanın temperaturu iqlim normasından yuxarı olub

02 Sentyabr 2025 12:17

Əfqanıstanda zəlzələdə ölənlərin sayı açıqlandı

02 Sentyabr 2025 12:09

İlham Əliyev və xanımı qatarla Pekinə yola düşdü

02 Sentyabr 2025 12:07

Bakıda tanınmış həkimin səhhəti pisləşdi -

02 Sentyabr 2025 12:02

İlham Əliyev Mo Dinqqı ilə görüşdü

02 Sentyabr 2025 11:57

Türkiyə nəhənginin istədiyi futbolçu seçimini etdi

02 Sentyabr 2025 11:45

Juninyo "Qarabağ"a qayıtdı

02 Sentyabr 2025 11:21

Keçmiş Formula-1 pilotu həbs edildi

02 Sentyabr 2025 11:13

Nazirlikdə iki yeni təyinat -

02 Sentyabr 2025 11:11

Billurə Hacızadəyə vəzifə verildi -

02 Sentyabr 2025 11:06