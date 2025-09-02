Mourinyo İngiltərə klubuna rəhbərlik edə bilər

Mourinyo İngiltərə klubuna rəhbərlik edə bilər
17:28 2 Sentyabr 2025
188 İdman
Xəbərlər şöbəsi
Tanınmış portuqaliyalı mütəxəssis Joze Mourinyo İngiltərənin “Vest Hem” klubuna rəhbərlik edə bilər.

Metbuat.az xarici mətbuata istinadla xəbər verir ki, Premyer Liqa təmsilçisinin hazırkı baş məşqçisi Qrem Potter yaxın vaxtlarda vəzifəsindən azad olunacaq.

Klub rəhbərliyi Potterin istefaya göndəriləcəyi təqdirdə bu posta Mourinyonu gətirməyi planlaşdırır.

Qeyd edək ki, Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə qazana bilməyən Türkiyənin “Fənərbağça” komandası avqustun 29-da portuqaliyalı çalışdırıcı ilə yollarını ayırıb.

