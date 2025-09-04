Çempionlar Liqasının favoriti açıqlandı

UEFA Çempionlar Liqasının favorit klubu açıqlanıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, Britaniyanın "FourFourTwo" jurnalı klubların reytinqini dərc edib. Reytinqə görə, Çempionlar Liqasının favorit komandası ötən il turnirin qalibi olan PSJ hesab edilib. Ötən il yarımfinalda mübarizəni dayandıran “Barselona” cədvəldə ikinci sırada yer alıb. “Barselona”nı turnirdən uzaqlaşdıran “İnter” isə 10-cu yerdə qərarlaşıb. İlk beşlikdə "Liverpul", “Real Madrid” və “Çelsi” komandaları yer alıb.
1. PSJ
2. "Barselona"
3. "Liverpul"
4. "Real Madrid"
5. "Çelsi"
6. "Bavariya"
7. "Arsenal"
8. "Mançester Siti"
9. "Napoli"
10. "İnter"