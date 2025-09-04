Bu bürcdən olan qadınlar daha cazibədar olurlar

Bu bürcdən olan qadınlar daha cazibədar olurlar
19:45 4 Sentyabr 2025
219 Maraqlı
Anar Türkeş
A- A+

Astroloqlara görə bəzi bürclərin qadın nümayəndələri xarizması, ehtirası və cazibəsi ilə seçilir. Onlar insanların diqqətini asanlıqla cəlb edir, öz enerjiləri ilə ətrafdakıları valeh edirlər. Bu qadınlar həm xarici görünüşləri, həm də daxili gücləri ilə fərqlənir.

Metbuat.az Baku.ws-ə istinadən ən ehtiraslı və cazibədar hesab olunan bürc qadınlarını təqdim edir:

Əqrəb qadını – güclü enerjisi, sirli aurası və ehtirası ilə kişiləri cəlb edir. Onların cazibəsi sadəcə görünüşdə deyil, həm də baxışlarında gizlənir.

Şir qadını – özünə inamı və lider xarakteri ilə ətrafına xüsusi cazibə saçır. Onlar diqqət mərkəzində olmağı sevir və parlaq enerjiləri ilə seçilirlər.

Tərəzi qadını – zərifliyi, harmoniyası və gözəllik duyumu ilə kişiləri valeh edir. Onların cazibəsi təbiiliyi və münasibətlərə yanaşmasında gizlidir.

Qoç qadını – ehtiraslı, emosional və cəsarətli olur. Onların dinamizmi və enerjisi insanları özlərinə bağlayır.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Uğur qazanacaq 3 bürc -

Uğur qazanacaq 3 bürc - Xoşbəxt olmaq növbəsi onlarındır

04 Sentyabr 2025 01:15
Bəxtəvər olacaq 4 bürc -

Bəxtəvər olacaq 4 bürc - Vəzifə alacaqlar

03 Sentyabr 2025 19:47
Arzularına çatacaq 2 bürc -

Arzularına çatacaq 2 bürc - Pul axını olacaq

03 Sentyabr 2025 01:15
3 bürc üçün şans qapıları açıldı -

3 bürc üçün şans qapıları açıldı - Çətinliklər geridə qaldı

02 Sentyabr 2025 19:42
Tanışlıqda pula önəm verən bürc -

Tanışlıqda pula önəm verən bürc - Lüks həyatı sevirlər

02 Sentyabr 2025 01:15
Arzularına çatacaq 3 bürc -

Arzularına çatacaq 3 bürc - Möhtəşəm sürpriz olacaq

01 Sentyabr 2025 20:04
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Bölgələrdə hansı idman tədbirləri keçiriləcək? -

04 Sentyabr 2025 21:46

Xaricdən nə qədər zinət əşyası gətirə bilərik?

04 Sentyabr 2025 21:42

6 min il sonra açılacaq zaman kapsulunda nələr var?

04 Sentyabr 2025 21:42

Azərbaycanın neçə ölkədə səfirliyi var? -

04 Sentyabr 2025 21:22

Rusiya AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı ödəniş edib

04 Sentyabr 2025 21:15

Həmin məktəbə yeni direktor təyin edildi -

04 Sentyabr 2025 21:08

Azərbaycanın 3 cüdoçusu Avropa çempionatında medal qazandı

04 Sentyabr 2025 21:04

"Qarabağ"ın rəqibinin futbolçusundan radikal qərar

04 Sentyabr 2025 20:45

Geri çağırılan səfir Leyla Abdullayevanın həyat yoldaşıdır

04 Sentyabr 2025 20:28

Simonyan Japarovla sülh sazişini müzakirə etdi

04 Sentyabr 2025 20:19